- تابع مشجعو رفح في غزة مباراة فلسطين ضد تونس بشغف، متحدين الظروف القاسية ونقص الكهرباء، ليؤكدوا صمودهم وحبهم للوطن رغم المعاناة. - أظهر منتخب فلسطين أداءً بطولياً في كأس العرب 2025، بعد تأهله من الملحق وتفوقه على قطر، واقترب من ربع النهائي بعد تعادله مع تونس. - لاقى المنتخب دعماً كبيراً من الجماهير، حيث رفع أنصار تونس علمي البلدين، وعبّر مشجعو قطر عن فرحتهم بأداء الفدائي رغم خسارتهم.

تابع مشجعون من مدينة رفح في قطاع غزة، مباراة منتخب بلادهم فلسطين أمام تونس بشغف كبير، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب 2025 في قطر، رغم المعاناة التي عاشوها خلال الفترة الماضية بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية.

وحرص عشرات الفلسطينيين في رفح على متابعة اللقاء من خلال شاشات صغيرة، وحتى في الخيام التي غرقت جراء المطر خلال الأيام الماضية، في تحدٍ واضحٍ للظروف القاسية ونقص الكهرباء في العديد من المناطق، ليؤكدوا صمود الشعب الفلسطيني، وتمسّك الغزيين بالحياة وحب الوطن رغم كلّ المعاناة والمآسي التي عاشوها خلال أكثر من عامين.

واحتشد المشجعون حول منتخب بلادهم، هناك حيث فقدت العائلات منازلها وأحبّاءها، وأصبحت الخيام مأوىً لعددٍ كبيرٍ منهم، لكن ذلك لم يثنهم عن دعم الفدائي، على غرار ما رصدت كاميرا "العربي الجديد" أيضاً في مدينة رام الله بالضفة الغربية، هناك حيث وجدوا أماكن ملائمة أكثر لمتابعة مباريات كأس العرب، في الوقت الذي شهدت فيه التجمّعات حضوراً لعددٍ من لاعبي كرة القدم، الذين لم يمارسوا اللعبة للموسم الثالث توالياً، واضعين ثقتهم الكاملة في أقرانهم من لاعبي منتخب فلسطين.

وقدم منتخب فلسطين حتى اللحظة مستوىً بطولياً من خلال إظهار روحٍ قتالية كبيرة، بعد التأهل في الملحق الأسبوع الماضي أمام ليبيا، ومن ثم تفوقه على قطر صاحبة الأرض في اللقاء الافتتاحي على استاد البيت بهدفٍ نظيف، قبل التعادل أمام تونس بهدفين لمثلهما، ليقترب الفدائي من التأهل إلى ربع النهائي، إذ يمتلك حالياً أربع نقاط.

ويلقى منتخب فلسطين دعماً كبيراً خلال بطولة كأس العرب، وهذا ما تجلّى خلال مباراة تونس، حين رفع أنصار "نسور قرطاج" علمي البلدين على المدرجات في لقطة خطفت الأضواء، في حين عبّر العديد من مشجعي منتخب قطر، رغم خسارتهم في المواجهة الأولى، عن فرحتهم بمنتخب الفدائي ولاعبيه، مع الإشارة إلى أن العديد من نجوم الفريق لديهم عائلات لا تزال في قطاع غزة، على غرار حامد حمدان، ومحمد صالح وآخرين.