"الفدائي" يرسم الفرحة على وجوه أبناء فلسطين من غزة إلى رام الله

بعيدا عن الملاعب
رام الله

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
08 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 01:04 (توقيت القدس)
رسم لاعبو منتخب فلسطين لكرة القدم الفرحة على وجوه أبناء شعبهم، من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والقدس، بعد الإنجاز الذي حققوه في بطولة كأس العرب 2025، المقامة حالياً في قطر، وذلك عقب التأهل إلى ربع النهائي، بعد تصدّر المجموعة الأولى برصيد خمس نقاط، والتي احتلّت وصافتها سورية بالرصيد ذاته، ثم تونس الثالثة (أربع نقاط)، وقطر بنقطة واحدة في المركز الرابع.

وتابع أهالي قطاع غزة مباراة منتخب فلسطين أمام سورية، التي أقيمت على استاد المدينة التعليمية، بترقبٍ كبير، لينجح في نهاية المطاف زملاء القائد مصعب البطاط في إتمام المهمة، وبلوغ المرحلة الإقصائية، مما أشعل فرحة كبيرة في نفوس مشجعي "الفدائي" الصامدين بدير البلح ورفح وخانيونس.

وأهدى البطاط التأهل إلى سكان قطاع غزة الحاضرين في الخيام، والذين لم يتوانوا عن دعم أبناء بلدهم، رغم الظروف الصعبة، التي يعانونها، جراء حرب الإبادة الإسرائيلية، التي لم ترحمهم منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ليصفهم قائد منتخب فلسطين، من المنطقة المخصصة للإعلاميين بعد اللقاء، بأنّهم "شعب الله المختار".

وانتشرت فيديوهات لاحتفالات الغزيين بهذا التأهل في بطولة كأس العرب، في حين ظهرت صور لوالدة مدرب المنتخب، إيهاب أبو جزر، السيدة هدى التي كانت تتابع مع أقاربها مباراة الجولة الثالثة، من داخل مخيم للنازحين غرب خان يونس، وهي التي أجبرتها حرب الإبادة على العيش في خيمة، لتبقى، كما أكد المدير الفني لـ "الفدائي"، مصدر إلهامه ودافعه الرئيس.

ولم تقتصر الاحتفالات على قطاع غزة، بل امتدت إلى جميع الأراضي المحتلة من رام الله إلى غيرها من المناطق والمدن، والتي وجّه لها أبو جزر رسالة بعد اللقاء قائلاً: "مبروك لشعب الخيام في غزة، مبروك لأهل القدس، مبروك لكلّ فلسطين".

