"الفدائي" يرسم الفرحة على وجوه أبناء فلسطين من غزة إلى رام الله

رسم لاعبو منتخب فلسطين لكرة القدم الفرحة على وجوه أبناء شعبهم، من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والقدس، بعد الإنجاز الذي حققوه في بطولة كأس العرب 2025، المقامة حالياً في قطر، وذلك عقب التأهل إلى ربع النهائي، بعد تصدّر المجموعة الأولى برصيد خمس نقاط، والتي احتلّت وصافتها سورية بالرصيد ذاته، ثم تونس الثالثة (أربع نقاط)، وقطر بنقطة واحدة في المركز الرابع.

وتابع أهالي قطاع غزة مباراة منتخب فلسطين أمام سورية، التي أقيمت على استاد المدينة التعليمية، بترقبٍ كبير، لينجح في نهاية المطاف زملاء القائد مصعب البطاط في إتمام المهمة، وبلوغ المرحلة الإقصائية، مما أشعل فرحة كبيرة في نفوس مشجعي "الفدائي" الصامدين بدير البلح ورفح وخانيونس.

وأهدى البطاط التأهل إلى سكان قطاع غزة الحاضرين في الخيام، والذين لم يتوانوا عن دعم أبناء بلدهم، رغم الظروف الصعبة، التي يعانونها، جراء حرب الإبادة الإسرائيلية، التي لم ترحمهم منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ليصفهم قائد منتخب فلسطين، من المنطقة المخصصة للإعلاميين بعد اللقاء، بأنّهم "شعب الله المختار".

وانتشرت فيديوهات لاحتفالات الغزيين بهذا التأهل في بطولة كأس العرب، في حين ظهرت صور لوالدة مدرب المنتخب، إيهاب أبو جزر، السيدة هدى التي كانت تتابع مع أقاربها مباراة الجولة الثالثة، من داخل مخيم للنازحين غرب خان يونس، وهي التي أجبرتها حرب الإبادة على العيش في خيمة، لتبقى، كما أكد المدير الفني لـ "الفدائي"، مصدر إلهامه ودافعه الرئيس.

“سوريا… فلسطين إيد واحدة”

هتافات الجماهير الفلسطينية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، دعمًا لمنتخبنا “الفدائي” في مباراته أمام المنتخب السوري، ضمن منافسات كأس العرب المقامة في قطر.

pic.twitter.com/QoB1G2esEc — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) December 7, 2025

لحظة فرح نادرة وسط الركام.. صحفيّو غزة يهتفون بقلب واحد بعد إعلان تأهّل #فلسطين و #سوريا لربع نهائي #كأس_العرب.



من داخل مركز "تضامن الصحافة بغزة".. ابتساماتٌ تُكابر الألم، وصوتٌ جماعيّ يخترق الحصار ليقول: ما زالت فينا حياة.. وما زال في الملاعب ما يوحّد الشعوب رغم كل شيء. pic.twitter.com/2VbpisGFep — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 7, 2025

ولم تقتصر الاحتفالات على قطاع غزة، بل امتدت إلى جميع الأراضي المحتلة من رام الله إلى غيرها من المناطق والمدن، والتي وجّه لها أبو جزر رسالة بعد اللقاء قائلاً: "مبروك لشعب الخيام في غزة، مبروك لأهل القدس، مبروك لكلّ فلسطين".

🔴هذه مشاهد لم تعشها غزة منذ سنتين .. احتفالات عارمة للفلسطينيين في القطاع، بعد تأهل منتخب #فلسطين 🇵🇸⚽لربع نهائي #كأس_العرب2025 في #الدوحة. pic.twitter.com/cLHQz1KgW0 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 7, 2025