الفاخوري في بيراميدز.. من موطن النشامى إلى أرض الحضارة

- أعلن نادي بيراميدز المصري عن تعاقده مع النجم الأردني عودة الفاخوري، البالغ من العمر 20 عاماً، بعقد يمتد لموسمين ونصف، بعد تألقه في كأس العرب 2025 بقطر. - الصفقة حسمت لصالح بيراميدز بعد منافسة قوية مع الأهلي، بفضل الإغراءات المالية والامتيازات التي تصل إلى 800 ألف دولار سنوياً. - عودة الفاخوري يصبح سادس لاعب أردني يحترف في الدوري المصري، ويُنتظر قيده تحت السن في قائمة بيراميدز، بعد ضم حامد حمدان سابقاً.

أعلن نادي بيراميدز المصري، في بيان رسمي، الثلاثاء، التعاقد مع النجم الأردني عودة الفاخوري (20 عاماً)، قادماً من فريق الحسين إربد، بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف، ليبدأ المهاجم الشاب فصلاً جديداً في مسيرته الاحترافية، بعدما خطف الأنظار إليه وبقوة في بطولة كأس العرب الماضية، التي أقيمت في قطر عام 2025.

ونشر نادي بيراميدز المصري، تسجيلاً مصوراً على حسابه الرسمي في فيسبوك وكتب: "الشحن اكتمل 100%"، ثم أظهر رسالة مصورة للنجم الشاب عودة الفاخوري، وقال: "الأحلام تصنع هنا، عودة الفاخوري في بيراميدز"، كما نشر حساب الفريق المصري صورة لصاحب العشرين عاماً في سماء القاهرة على الأهرامات وقال: "من أرض النشامى إلى أرض الحضارة.. مرحباً بك في بيتك".

ويمثل تعاقد بيراميدز مع عودة الفاخوري حاسماً لأحد أهم المنافسات على اللاعبين خلال السنوات الماضية مع الغريم الأهلي، الذي حاول التفاوض مع صاحب العشرين عاماً، قبل أن يحسم "السماوي" الصفقة لصالحه، بسبب الإغراءات المالية الكبيرة التي منحها للنجم الأردني، بالإضافة إلى الامتيازات، التي تصل إلى 800 ألف دولار أميركي سنوياً.

ويُعد عودة الفاخوري سادس لاعب أردني يحترف في منافسات الدوري المصري عبر التاريخ، وسبقه في اللعب، وخوض تجربة احترافية في المسابقة المحلية، خمسة لاعبين هم: الحارس عامر شفيع في الإسماعيلي، خالد سعد في الزمالك، طارق خطاب في المصري البورسعيدي، عبد الله نصيب في الاتحاد السكندري، وغيث المدادحة في فريق طلائع الجيش. ويعتبر النجم الأردني، عودة الفاخوري، المنتظر قيده تحت السن في قائمة نادي بيراميدز، ثاني لاعب عربي يخطفه "السماوي"، قبل الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية، بعدما ضم في وقت سابق حامد حمدان، نجم منتخب فلسطين ونادي بتروجيت إلى صفوفه.