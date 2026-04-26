الغربي بين ثقة لموشي وبرود أوغسبورغ.. أزمة دقائق تهدد حلم المونديال

لم ينجح نجم منتخب تونس لكرة القدم إسماعيل الغربي (22 عاماً) في استثمار مشاركته في كأس أمم أفريقيا الأخيرة، من أجل إقناع مدرب فريق أوغسبورغ الألماني بأحقيته في الحصول على دقائق لعب منتظمة. ويعيش اللاعب التونسي وضعاً معقّداً داخل ناديه، بعدما غاب عن معظم المباريات في الدوري الألماني، ما يطرح إشكالاً داخل المنتخب التونسي، بما أن المدرب صبري لموشي أكّد سابقاً أنه سيعتمد على الأسماء التي تشارك بانتظام مع أنديتها، تحضيراً لكأس العالم 2026.

ورغم تألق الغربي في "كان المغرب"، حين نجح في تسجيل هدف في شباك تنزانيا، فإن ذلك لم ينعكس إيجابياً على وضعيته مع فريقه، إذ لم يشارك سوى في مباراتين فقط منذ نهاية البطولة، بإجمالي 29 دقيقة، وظلّ حبيس دكة البدلاء في أغلب اللقاءات، قبل أن يُستبعد من قائمة فريقه في مباراة الأسبوع 31 من "البوندسليغا" السبت أمام فرانكفورت. وهذا الاستبعاد يؤكد أنه فشل في الفوز بثقة المدرب، مانويل بوم، الذي لا يعتمد عليه رغم أن الفريق واجه الكثير من الأزمات والصعوبات طوال الموسم. ومنذ بداية الموسم يواجه اللاعب، الذي اختار منذ سنة تمثيل منتخب تونس، صعوبات لفرض حضور منتظم، فقد شارك في سبع مباريات فقط مع الفريق الألماني الذي انضمّ إليه في آخر أيام الميركاتو الصيفي، قادماً من براغا البرتغالي.

وكان لموشي قد وجّه الدعوة إلى لاعب باريس سان جيرمان سابقاً، واعتمد عليه أساسياً أمام هايتي في مباراة ودية خلال الشهر الماضي، كما أنه منحه فرصة المشاركة خلال المباراة الودّية أمام كندا، ولكن المعطيات تغيّرت حالياً، ذلك أن الغربي يعاني من غياب نسق المباريات وحضوره مع الفريق الألماني ضعيف بشكل يجعل مشاركته مع المنتخب في كأس العالم أمراً صعباً، خاصة في ظل حضور العديد من اللاعبين الذين ينافسون الغربي على المشاركة في الحدث المرتقب.

ورغم هذا الغياب المتواصل عن المباريات الرسمية مع فريقه، فإن الغربي قد يتمتع بفرصة إضافية من قبل المدرب، خاصة أن الاتحاد التونسي يدعم اللاعب باستمرار، إضافة إلى أن الجماهير التونسية تثق كثيراً بقدراته وتسانده باستمرار، إذ كانت بدايته مع "نسور قرطاج" مميزة. وقد أشاد لموشي بقدرات الغربي في مؤتمر صحافي، ولكنّه قد يُجبر على رفع الحصانة عنه ولا يعتمد عليه أساسياً في المباريات المرتقبة في كأس العالم 2026.