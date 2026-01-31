الغرافة يواجه السد في قمة للاقتراب من لقب الدوري القطري

- يلتقي الغرافة والسد في قمة الدوري القطري، حيث يسعى الغرافة بقيادة بيدرو مارتينز لتوسيع الفارق إلى ثماني نقاط عن السد، بعد غياب عن اللقب دام 15 سنة. - السد بقيادة روبيرتو مانشيني يعتمد على دوافع معنوية من خمسة انتصارات متتالية، وتوج بلقب درع السوبر القطري الإماراتي، مما يعزز ثقته في المنافسة. - المباراة ليست حاسمة، لكن الغرافة يهدف للحفاظ على الصدارة، بينما يسعى السد للحاق به في منافسة قوية ومتكافئة.

يواجه نادي الغرافة نظيره السد في قمة الدوري القطري لكرة القدم لموسم 2025-2026، إذ يسعى المتصدر لحسم المواجهة والاقتراب خطوة كبيرة من تحقيق اللقب هذا الموسم، وعليه ستكون المواجهة قوية ومنتظرة لـ90 دقيقة على أرض الملعب.

ويلتقي الغرافة متصدر بطولة الدوري القطري برصيد 31 نقطة مع الوصيف نادي السد برصيد 26 نقطة، مساء السبت (18:45 بتوقيت القدس المحتلة)، في الجولة الـ14 من منافسات الدوري القطري، ويسعى الغرافة بقيادة مدربه البرتغالي، بيدرو مارتينش، لتحقيق فوز يُقرّبه أكثر من التتويج، بعد غياب دام 15 سنة، بعدما كان آخر إنجاز في هذه المسابقة عام 2010، وذلك بهدف توسيع الفارق عن السد على وجه الخصوص إلى ثماني نقاط.

وكان الغرافة تجاوز العربي (2-1)، في قمة الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 31 نقطة متقدماً بفارق خمس عن السد الفائز على الأهلي بهدفين نظيفين في الجولة نفسها، ويُعول السد على دوافع معنوية كسبها من خمسة انتصارات متتالية في بطولة الدوري، إلى جانب تتويجه بلقب درع السوبر القطري الإماراتي على حساب شباب الأهلي (3-2) يوم السبت الماضي، على العكس من منافسه الذي خسر كأس السوبر أمام الشارقة الإماراتي بركلات الترجيح 5-4 (1-1 في الوقت الأصلي).

وكان مدرب نادي السد، الإيطالي روبيرتو مانشيني، تحدث في وقت سابق عن مواجهة الغرافة وقال في مؤتمر صحافي: "صحيح أنني حققت اللقب الأول لي مع السد، لكني سعيد للفريق وللاعبين، بالروح الانتصارية التي أظهروها وستشكل زاداً قوياً نحو تحديات مقبلة على كل الصعد. يجب أن تكون مواجهة شباب الأهلي مرجعية لنا، فلو خضنا كل المنافسات بتلك الشراسة سننافس بقوة على كل البطولات".

في المقابل، تحدث مدرب الغرافة، بيدرو مارتينز، عن المواجهة وقال في مؤتمر صحافي: "وضعنا هدفاً واضحاً هذا الموسم ونسعى لتحقيقه، ونتسلح بالكثير من الدوافع والمقومات الفنية للحفاظ على وضعية مثالية نعيشها في الدوري. مواجهة لا شك قوية أمام حامل اللقب الساعي للحاق بنا، لكننا نعرف ما علينا فعله من خلال حضورنا الذهني وتركيزنا الكبير، سنقاتل من أجل التشبث بأفضليتنا الحالية والمضي نحو مسعانا. مباراة مهمة، نعم، لكنها ليست مفصلية أو حاسمة، فهناك الكثير من الجولات في نسخة تنافسية عالية بمستويات متقاربة تجعل كل المباريات صعبة وقوية".