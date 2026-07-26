الغامدي يستقيل من رئاسة أهلي جدة ويتطلّع لرئاسة الاتحاد السعودي

- أعلن خالد الغامدي استقالته من رئاسة نادي الأهلي السعودي بعد ثلاث سنوات، معبراً عن فخره بالفترة التي قضاها في النادي وتحقيقه إنجازات مثل دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي. - يسعى الغامدي حالياً لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بهدف تطوير كرة القدم السعودية وتحقيق النجاح في بطولات كأس العالم، مع تأكيده على إعلان تفاصيل ترشحه قريباً. - تأتي استقالته بعد استقالة ياسر المسحل من رئاسة الاتحاد، مما يفتح المجال لانتخابات جديدة تشمل قائمة انتخابية تضم لاعبين وإداريين سابقين.

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي السعودي، خالد الغامدي، استقالته من منصبه بعد ثلاث سنوات من عمله في المنصب، وهو الذي يسعى حالياً لإمكانية رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم في الفترة المقبلة، من أجل محاولة تطوير كرة القدم السعودية، وتحقيق النجاح في بطولات كأس العالم في حال المشاركة.

وفي بيان نشره الغامدي عبر الحسابات الرسمية للأهلي، الأحد، عبّر عن اعتزازه بالفترة التي قضاها في خدمة الأهلي، مشيراً إلى أنها كانت تجربة استثنائية حملت الكثير من العمل والنجاحات، وأكد الغامدي أنه يغادر منصبه وهو على ثقة بقدرة النادي على مواصلة مسيرة الإنجازات وتحقيق مزيد من النجاحات في المستقبل، مع التنويه بأن فترة توليه رئاسة النادي الأهلي شهدت عدة تحديات وإنجازات تُوجت بتحقيق بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي.

كرة عربية السعودي الغامدي بجوار ميسي في التشكيلة المثالية لـ"فيفا2015"

وتأتي استقالة الغامدي تأكيداً لما كشفت عنه صحيفة "الرياضية" السعودية يوم الجمعة الماضي، مشيرة إلى أنه يستعد لدخول سباق رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأضافت "الرياضية" أن الغامدي سيُعلن عن جميع التفاصيل الخاصة بترشحه، وبينها قائمته الانتخابية التي تضم لاعبين سابقين وإداريين سبق لهم العمل في الكرة السعودية.

وتجرى الانتخابات لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد استقالة ياسر المسحل في وقت سابق، والتي أعلنها عبر حسابه في منصة "إكس" بعد خروج المنتخب السعودي من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026. وكان الغامدي قد تولى رئاسة مؤسسة نادي الأهلي غير الربحية ثلاث مرات متتالية بدءاً من شهر يوليو/تموز 2024، وحفلت مسيرته بعد من الإنجازات، أبرزها تتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين توالياً، وكأس السوبر السعودي.