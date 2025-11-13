الغازي يربح معركته القضائية بدعم فلسطين ضد ماينز

- أنور الغازي، اللاعب الهولندي ذو الأصول المغربية، فاز في نزاعه القضائي ضد نادي ماينز الألماني بعد فسخ عقده بسبب منشوراته الداعمة لغزة، حيث اعتبرت المحكمة أن فسخ العقد كان غير قانوني وضمن حرية التعبير. - محكمة العمل الألمانية أبطلت قرار ماينز وأكدت أن حرية التعبير تتفوق على مصالح النادي، مما أدى إلى رفض استئناف ماينز وإعادة الحقوق القانونية للغازي. - الغازي تعهد بالتبرع بمبلغ 500 ألف يورو من تعويضه المالي لدعم مشاريع لصالح أطفال غزة المتضررين من الحرب الإسرائيلية.

واصل النجم الهولندي، صاحب الأصول المغربية، أنور الغازي (30 عاماً)، انتصاراته القضائية في نزاعه مع ناديه السابق، ماينز الألماني، وذلك بعدما أعلن الأخير خسارته استئنافه في القضية المتعلقة بفسخ عقد اللاعب، إثر تصريحاته الداعمة لغزة في عام 2023، وهي القضية، التي أثارت جدلاً واسعاً في الوسط الرياضي الأوروبي، خلال الأشهر القليلة الماضية.

وذكرت شبكة "بي بي سبورت" البريطانية، يوم الأربعاء، أن محكمة العمل الألمانية اعتبرت أنّ قرار ماينز فسخ عقد أنور الغازي كان غير قانوني، مؤكدة أن منشوراته تدخل ضمن نطاق حرية التعبير، التي يكفلها الدستور الألماني. وأوضحت الشبكة أن المحكمة أصدرت حكماً يقضي بإبطال قرار النادي، وإعادة الحقوق القانونية للاعب، بينما حاول ماينز الطعن في الحكم، إلا أن محكمة العمل أعلنت رفض الاستئناف نهائياً، مؤكدة أن الحكم الصادر في صيف عام 2024، لا يزال ساري المفعول.

وقال نادي ماينز، في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: "كانت محكمة العمل في ماينز قد أعلنت سابقاً أن فسخ العقد الفوري لأنور الغازي غير قانوني، وعلى أثر ذلك دفع النادي للاعب راتبه المتفق عليه في العقد عن الفترة المعنية. وبعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كتب الغازي منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه أبدى لاحقاً الندم خلال اجتماع داخلي مع إدارة النادي، مما دفع ماينز إلى توجيه إنذار فقط في البداية، إلا أنه بعد نشره منشوراً آخر يتعارض مع التفاهم، الذي جرى التوصل إليه سابقاً، قرر النادي إنهاء عقده فوراً دون إشعار".

وأكد البيان أن المحكمة فسرت منشورات اللاعب بموضوعية، وخلصت إلى أن حرية التعبير تفوقت في هذه الحالة على مصالح صاحب العمل، ومِن ثمّ لم يكن فسخ عقده مبرراً، وأوضح النادي أن المهلة الزمنية القانونية لم تكن سبباً في رفض الاستئناف، كما جرى تداوله. ويجدر بالذكر أن الغازي، الذي لعب سابقاً لأندية أياكس الهولندي، وليل الفرنسي، وأستون فيلا وإيفرتون الإنكليزيين، قبل أن ينتقل بعد رحيله عن ماينز إلى كارديف سيتي ثم إلى السيلية القطري، تعهّد بعد فوزه في القضية العام الماضي بالتبرع بمبلغ 500 ألف يورو (441 ألف جنيه إسترليني) من تعويضه المالي من ماينز لتمويل مشاريع لصالح أطفال غزة المتضررين من الحرب الإسرائيلية.

وقرر ماينز قبل عامين فسخ عقد أنور الغازي بشكل مفاجئ، في ردة فعل على منشور له عبر حسابه على "إنستغرام"، أعرب فيه عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني بعبارة: "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر"، ورأى النادي الألماني أن هذه التصريحات تمس بقيمه، ليبادر إلى إيقاف اللاعب عن التدريبات في أكتوبر 2023، قبل أن يقرر فسخ عقده رسمياً بعد شهر واحد، ولكن اللاعب الهولندي تمسك بموقفه الثابت في منشور ثانٍ، كتب فيه: "قف مع الحق، ولو وحدك. فقداني مصدر رزقي لا يقارن بالجحيم، الذي يتعرض له الأبرياء والمستضعفون في غزة".