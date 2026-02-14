العيّاري لاعب مختلف.. مدرب الباريسي يتغنى بالنجم التونسي

تشهد مسيرة التونسي خليل العيّاري (21 عاماً) مُنعرجاً حاسماً، وذلك بعد تعاقده رسمياً مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قادماً من الملعب التونسي، بعدما خضع الجناح المهاري إلى فترة اختبار في بداية الموسم مع النادي العاصمي، قبل أن ينضمّ معاراً إلى الفريق مع أولوية شراء العقد من قبل الفريق المتوج بلقب أبطال أوروبا الموسم الماضي، والذي قرّر منذ أيام قليلة تفعيل بند الشراء ليضمّ موهبة كرة القدم التونسية إلى صفوفه ويمنحه فرصة ذهبية.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la levée de l’option d’achat de Khalil Ayari, joueur de l’équipe Espoirs.



Actuellement prêté au Club par le Stade Tunisien, le jeune attaquant de 21 ans sera définitivement transféré chez les Rouge & Bleu à compter du 1er juillet… pic.twitter.com/vWibUclZWk — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 3, 2026

وتطرق تقرير نشره موقع فوت ميركاتو الفرنسي إلى بداية العيّاري مع نادي العاصمة الفرنسية، حيث تحدّث مدرب فريق تحت 21 عاماً جون فرانسوا قائلاً عن اللاعب التونسي: "نحن سعداء بانضمام خليل إلينا، فهو لاعبٌ مختلف عما كان لدينا حتى الآن، إنّه شابٌ يستمع ويعمل بجد، وقد اندمج بسرعة في المجموعة على الرغم من أن الأمر ليس سهلاً عندما تأتي من تونس، لقد بذل جهوداً كبيرة، ويشارك في بعض مبارياتنا، لسوء الحظ لم يكن مؤهلاً لدوري الشباب، والآن نحن هنا لمساعدته على التطور لأنه يبلغ من العمر 21 عاماً ولا يزال هناك عمل يتعين القيام به".

Khalil Ayari 🇹🇳 a fait mal aux espoirs de l’OGC Nice et notamment Jordan Amavi 🌪️❤️💙!



🎥(@ActuFootTN) pic.twitter.com/PRMEA0M61i — Actu.Foot (@football_actufr) February 12, 2026

وأشعل خليل العياري مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بعد انتشار مقطع فيديو لمباراته ضد فريق نيس الرديف، فقد أرهق الظهير الأيسر لنادي نيس جوردان أمافي، وخلال المباراة نفسها، تفوّق النجم التونسي مراراً على لاعب مرسيليا السابق مُجبراً إيّاه على ارتكاب خطأ والحصول على ركلة جزاء. كما راوغ حينها خلال الشوط الأول لاعب الملعب التونسي سابقاً ثلاثة مدافعين من نيس قبل أن يحصل على ركلة جزاء أخرى، ما ساهم في فوز فريقه 2-1.

وتُعد قدمه اليسرى إضافة قيّمة للفريق الباريسي الأول، ومع عدم تردد المدير الفني للفريق الأول لويس إنريكي في منح الفرص للاعبين الشباب من النادي، كما فعل مع إبراهيم مباي وكوينتين ندجانتاو وسيني مايولو في الماضي، قد نشهد قريباً تألق اللاعب التونسي.

وبتوقيعه مع باريس سان جيرمان رغم سعي العديد من الأندية في فرنسا والبرتغال وسويسرا لضمه، لم يختر خليل العيّاري الطريق السهل بالتأكيد، لكن خياره قد يُؤتي ثماره في النهاية، بما أن النادي الفرنسي يُتيح الفرصة للاعبين الشبان للتألق، وقد تأكد ذلك في الموسم الماضي، بعدما فضّل لويس إنريكي الاعتماد على العناصر الشباب، كما أن سياسة النادي أصبحت تستهدف ضمّ اللاعبين الشبان من الأندية الأخرى ومن ثم تطويرهم وصقل موهبتهم.