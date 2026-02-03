العيّاري في مهمة إنهاء فشل التونسيين مع باريس سان جيرمان

- قرر نادي باريس سان جيرمان تفعيل بند شراء عقد اللاعب التونسي خليل العيّاري من الملعب التونسي بعد فترة اختبار ناجحة، حيث أظهر مهارات عالية مع الفريق الثاني للنادي الفرنسي. - الصفقة تقدر بمليون يورو، تُدفع على دفعتين، مما سيساعد الملعب التونسي في تجاوز أزمته المالية، وتعتبر انضمام العيّاري مكسباً كبيراً لكرة القدم التونسية. - يسعى العيّاري لتحقيق نجاحات مع باريس سان جيرمان، حيث فشل نجوم تونسيون سابقون في تحقيق إنجازات كبيرة مع الفريق.

قرّر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تفعيل بند شراء عقد موهبة كرة القدم التونسي خليل العيّاري (21 عاماً)، قادماً من فريق الملعب التونسي، حيث أعلم النادي الفرنسي إدارة فريق "بادرو" بأنه سيتعاقد مع العيّاري، وقد باشر الفريقان تبادل الوثائق التي تهم الترتيبات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي المتوقع في الساعات القليلة القادمة.

وكان العيّاري قد سافر إلى فرنسا في بداية الموسم الحالي، وخضع لفترة اختبار أولى مع الفريق الثاني لنادي العاصمة الفرنسية، قدّم خلالها عرضاً جيداً، غير أن إدارة الفريق الفرنسي طلبت استعارة اللاعب مجاناً إلى نهاية الموسم الحالي، مع إمكانية شراء العقد، وهو مقترح وافقت عليه إدارة الفريق التونسي، بحكم أن الفرصة تُعتبر مثالية أمام إصرار اللاعب على خوض التجربة، ليُعاود السفر ويشرع في خوض التجربة.

وشارك العيّاري طوال الأشهر الماضية في مباريات مع الفريق الثاني، كشفت عن مهاراته العالية، ليفوز في النهاية بثقة إدارة باريس سان جيرمان، التي قرّرت تفعيل بند شراء العقد نهائياً، ومن المفترض أن يحصل الفريق التونسي على مبلغ يقارب مليون يورو من هذه الصفقة، التي تتجاوز قيمتها الجانب المالي، بما أن انضمام لاعب تونس إلى بطل أوروبا يعد مكسباً كبيراً لكرة القدم التونسية، وسيتم الحصول على قيمة الصفقة على دفعتين بناء على الاتفاق بين الفريقين، ما سيُساعد الملعب التونسي على تخطي أزمته المالية.

وسيحاول العيّاري أن ينهي فشل نجوم منتخب تونس مع الباريسي، بما أن الكثير من اللاعبين سبقوه إلى خوض تجربة مع الفريق دون نجاحات كبيرة، وخاصة سليم بن عاشور الذي كان ضمن كتيبة المدرب روجي لومار وفاز بكأس أفريقيا 2004 مع منتخب تونس، وإسماعيل الغربي ومحمد الباشطبجي، ووسيم سلامة الذي يوجد حاليا مع الفريق الفرنسي وزيون شطي، ذلك أن المهمة كانت صعبة عليهم، ولكن العيّاري يتميز بكونه الوحيد الذي نشأ في تونس ثم انتقل إلى الفريق الفرنسي.