العيناوي يدرس مغادرة روما: تجاهل فني يدفعه إلى التفكير في الرحيل

يرغب نجم منتخب المغرب لكرة القدم، نائل العيناوي (24 عاماً) في مغادرة نادي روما الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي المقبل. وبحسب موقع أفريكا فوت، المتخصص في أخبار كرة القدم الأفريقية، مساء أمس الثلاثاء، فإن لاعب الوسط، لم يعد يُخفي استياءه من وضعه الحالي.

ويعتقد اللاعب أنه لم يعد يستحق لعب دور ثانوي في العاصمة الإيطالية، خشية أن تُؤثر قلة مشاركته بقيمته في سوق الانتقالات الأوروبية. ويُعتبر العيناوي حالياً، النجم الثاني في صفوف منتخب "أسود الأطلس" بعد أشرف حكيمي. وتؤكد إحصائيات هذا الموسم هذا القلق العميق: فقد شارك العيناوي أساسياً في 8 مباريات فقط في جميع المسابقات، واكتفى بالمشاركة بديلاً في 14 مباراة. ويُعتبر هذا الرقم غير كافٍ بالنسبة إلى لاعب بمستواه. ومع ذلك، فإن رغبته في الرحيل محفوفة بالعقبات، فبعد التعاقد معه مقابل 23.5 مليون يورو، يرتبط العيناوي بعقد يمتد حتى 30 يونيو/ حزيران 2030. ويمنح هذا الوضع التعاقدي نادي روما موقفاً قوياً، ما يجعل أية محاولة للرحيل معقدة ومكلفة.

وتدفع اختيارات المدير الفني جان بييرو غاسبريني، اللاعب المغربي إلى الغضب، بما أن المدرب صاحب الخبرات الكبيرة، يعتمد باستمرار على الإيطالي برايان كريستانتي أساسياً، في وقت لا يحصل فيه النجم المغربي إلا على بعض الفرص، ولهذا بات حريصاً على الرحيل عن الفريق، خصوصاً أن عديد الأخبار ربطته في وقت سابق بفريق ريال مدريد الإسباني، إثر تألقه في كأس أمم أفريقيا الأخيرة.