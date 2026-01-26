العيناوي وريال مدريد... هل يسير على خطى المغاربة في الملكي؟

- نائل العيناوي، اللاعب المغربي البالغ من العمر 24 عاماً، جذب اهتمام الأندية الأوروبية الكبرى بعد أدائه المميز في كأس أمم أفريقيا 2025، حيث انضم إلى روما من لانس بصفقة قيمتها 23 مليون يورو. - ريال مدريد يراقب العيناوي عن كثب ويفكر في ضمه، بينما أبدى اللاعب موافقته المبدئية على الانتقال، في ظل اهتمام برشلونة وأندية الدوري الإنجليزي الممتاز. - العيناوي، الذي تأثر بأندريس إنييستا، قد يسير على خطى نجوم مغاربة سابقين في ريال مدريد، مثل إبراهيم دياز وأشرف حكيمي.

نجح الدولي المغربي نائل العيناوي (24 عاماً)، في لفت أنظار عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، عقب المستويات اللافتة التي قدّمها مع منتخب المغرب، خلال مشاركته في كأس أمم أفريقيا 2025. وانضم العيناوي إلى روما الإيطالي الصيف الماضي قادماً من لانس الفرنسي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 23 مليون يورو، ورغم عدم تأقلمه الكامل مع الأجواء في إيطاليا، أو حجز مكان ثابت في التشكيلة الأساسية، إلّا أن مستقبله قد يشهد تطوراً مبكراً.

ووفقاً لتقرير موقع فوتبول إيطاليا الإيطالي، اليوم الاثنين، فإنّ كشافي ريال مدريد تابعوا عن قرب أداء اللاعب خلال البطولة القارية، وهم يفكرون بجدية في التحرك لضمّه خلال الأشهر المقبلة. وتتمثل خطة النادي الملكي حالياً في مواصلة مراقبة تطور اللاعب مع "الجيالوروسي"، حتى نهاية الموسم، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن التقدم بعرض رسمي. وأبدى العيناوي موافقته المبدئية على فكرة الانتقال، مؤكداً أن ريال مدريد سيكون خياره الأول في حال تحرك النادي لضمه، كما جرى تواصل أولي وغير رسمي بين إدارة النادي الملكي ومحيط اللاعب، من دون وجود تطورات ملموسة في سوق الانتقالات الحالي، وهو الذي خاض 18 مباراة مع روما هذا الموسم، سجل خلالها هدفاً واحداً وقدم تمريرة حاسمة.

وربما يسير العيناوي على خطى نجوم مغاربة حملوا قميص الملكي، إذ يقدم إبراهيم دياز نفسه أحدَ اللاعبين المؤثرين مع ريال مدريد في السنوات الأخيرة، ومن قبله، تألق أشرف حكيمي رفقة "الميرنغي"، موسم 2017–2018، بعدما كان أول لاعب مغربي يحمل قميص الفريق الأول للنادي الملكي. وخلال تلك الفترة، شارك في 17 مباراة رسمية وكان جزءاً من الفريق الذي حقق موسماً تاريخياً على مستوى الألقاب، من خلال التتويج بدوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، إضافة إلى كأس السوبر الإسباني.

برشلونة يدخل سباق التعاقد مع العيناوي

في المقابل، دخل برشلونة أيضاً على خط الاهتمام باللاعب، وبحسب موقع فيخاخيس الإسباني، ترى إدارة النادي الكتالوني، أنّ العيناوي قادر على تقديم إضافة فورية مع الاستمرار بالعطاء على المدى الطويل، ما دفعها لمتابعة وضعه عن قرب. وقد يمتلك النادي الكتالوني أفضلية مبكرة في السباق، خاصة أن العيناوي اختار القميص رقم 8 مع روما تأثراً بقدوته أندريس إنييستا، وهو ما أكده في تصريح صحافي سابق.

كما يحظى اللاعب باهتمام من أندية الدوري الإنكليزي الممتاز، ما قد يدفع ريال مدريد وبرشلونة إلى التحرك بسرعة لحسم الصفقة، وكان العيناوي قد أمضى موسماً واحداً فقط في الدرجة الثانية الفرنسية مع نانسي، قبل الانتقال إلى لانس عام 2023، إذ فرض نفسه لاعباً أساسياً بفضل حيويته وقدرته على نقل الكرة. وفي موسم 2024-2025، شارك في 24 مباراة، سجل خلالها ثمانية أهداف، وبلغ رصيده تسعة أهداف في 32 مباراة بجميع المسابقات، أرقام أقنعت المدرب جيان بييرو غاسبريني بضمه إلى روما.