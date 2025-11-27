العيناوي والحملاوي يقودان توهّج العرب في اليوروباليغ ودوري المؤتمر

- تألق اللاعبون العرب في "اليوروباليغ" ودوري المؤتمر، حيث قاد المغربي حمزة إكمان فريقه ليل الفرنسي لفوز كبير على دينامو زغرب برباعية نظيفة، مسجلاً هدفاً وصانعاً آخر، ليصل إلى عشر مساهمات هذا الموسم. - برز نايل العيناوي مع روما الإيطالي بتسجيله هدفاً رائعاً في الدقيقة السابعة ضد ميتييلاند، وهو أول أهدافه مع الفريق بعد 15 مباراة. - سجل يونس عبد اللاوي هدفه الأول مع سلتا فيغو في الدقيقة 96 ضد لودوغوريتس، بينما قاد الفلسطيني أسعد الحملاوي فريقه يونيفيرسيتاتيا كرايوفا لفوز مهم على ماينز بهدف من ركلة جزاء.

خطف اللاعبون العرب الأضواء في مباريات مسابقتي "اليوروباليغ" ودوري المؤتمر التي أُقيمت مساء الخميس، بعدما بصم عدد منهم على عروض قوية وأهداف حاسمة أكدت التطور الكبير في مستوياتهم داخل القارة العجوز، وجاء في مقدمة هؤلاء اللاعبين الثلاثي المغربي نائل العيناوي وحمزة إكمان ويونس عبد اللاوي، بالإضافة إلى الفلسطيني أسعد الحملاوي.

وواصل المهاجم المغربي حمزة إكمان (23 عاماً) تألقه اللافت مع نادي ليل الفرنسي، وهذه المرة بعدما قاد فريقه إلى فوز عريض على دينامو زغرب الكرواتي برباعية نظيفة ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة "اليوروباليغ"، وقدم لاعب غلاسكو رينجرز الاسكتلندي السابق مباراة كبيرة، إذ صنع الهدف الثاني لزميله الكونغولي نغالايل موكاو في الدقيقة الـ36، قبل أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة الـ69، ورفع إكمان رصيده إلى عشر مساهمات في جميع المسابقات هذا الموسم من بينها خمس مساهمات في اليوروبا ليغ (أربعة أهداف وتمرير حاسمة).

من جانبه، برز النجم المغربي نايل العيناوي هو الآخر خلال المواجهة التي فاز فيها فريقه روما الإيطالي على ميتييلاند الدنماركي بنتيجة هدفين لهدف على ملعب الأولمبيكو، وتمكن اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً من افتتاح النتيجة مبكراً في الدقيقة السابعة بطريقة رائعة، ليسجل أول أهدافه مع "الذئاب" منذ انطلاق الموسم، وجاء هذا الهدف بعد مشاركة العيناوي في 15 مباراة سابقة مع روما في مختلف البطولات.

وتواصل التألق المغربي في ملاعب "اليوروباليغ"، وهذه المرة عبر اللاعب الشاب يونس عبد اللاوي الذي سجل هدف فريقه سلتا فيغو الوحيد في المباراة التي خسرها أمام لودوغوريتس رازغراد البلغاري بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وجاء هدف عبد اللاوي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بطريقة رائعة على الطائر، لكنه لم يكن كافياً لعودة الفريق الإسباني في النتيجة، ويُعد هذا الهدف الأول لصاحب الـ19 عاماً مع سلتا فيغو بعد مشاركته في عشر مباريات هذا الموسم.

وفي الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي، واصل النجم الفلسطيني أسعد الحملاوي (25 عاماً) حضوره المميز بعدما قاد فريقه يونيفيرسيتاتيا كرايوفا الروماني إلى تحقيق فوز مهم على ماينز الألماني بهدف من دون رد، وسجل الحملاوي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الـ67 من ركلة جزاء نفذها بنجاح، رافعاً رصيده إلى خمسة أهداف في المسابقة وسبعة في جميع البطولات.

وترك المغربي بلال الخنوس والجزائري بدر الدين بوعناني بصمتهما في المواجهة التي فاز فيها شتوتغارت على مضيفه غو أهد إيغلز الهولندي برباعية نظيفة، حيث سجل الخنوس الهدف الثالث للنادي الألماني في الدقيقة 59 بتسديدة يسارية مركزة، قبل أن يضيف بوعناني الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع، وواصل عبد الصمد الزلزولي التألق هو الآخر، بعدما قاد ريال بيتيس الإسباني للفوز على أوتريخت الهولندي بنتيجة (2-1)، مسجلاً الهدف الثاني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وقاد المغربي سمير المرابيط نادي ستراسبورغ الفرنسي لتجاوز كريستال بالاس الإنكليزي في دوري المؤتمر الأوروبي عبر تسجيله هدف الانتصار الثاني، ولم يقتصر الحضور المغربي على التسجيل فقط، بل شمل الصناعة أيضاً، إذ قدّم زكريا الواحدي تمريرة حاسمة في فوز جينك البلجيكي على بازل السويسري (2-1)، كما صنع أنس الزروري هدفاً في انتصار باناثينايكوس اليوناني على شتورم غراتس النمساوي بالنتيجة نفسها.