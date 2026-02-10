- يواجه نائل العيناوي، نجم منتخب المغرب، تحديات بعد تألقه في كأس أمم أفريقيا، حيث لم يعد يشارك بانتظام مع فريقه، مما أثر على فرصه في الانتقال إلى ريال مدريد. - رغم أدائه المميز في البطولة، لم يتمكن العيناوي من حجز مكان أساسي في تشكيلة المدرب جان بييرو غاسبيريني، مما يثير الشكوك حول ثقته في قدراته. - استمرار استبعاده من التشكيلة الأساسية يهدد حلمه بالانضمام إلى ريال مدريد، رغم اهتمام النادي الملكي به بعد البطولة.

يُواجه نجم منتخب المغرب لكرة القدم نائل العيناوي (24 عاماً)، صعوبات منذ نهاية مشاركته مع "أسود الأطلس" في كأس أمم أفريقيا، حيث كان أساسياً في كل المباريات ويُعتبر من بين مفاجآت البطولة بفضل مستواه المقنع خلال معظم المباريات التي شارك فيها، فقد كان لاعباً مؤثراً في خيارات المدرب وليد الركراكي وتميز بروحه المعنوية العالية وتحركاته المتواصلة التي جعلت سفيان أمرابط يفقد مكانه الأساسي.

وغاب العيناوي عن أول مباراة لفريقه بعد نهائي "كان" المغرب أمام فريق شتوتغارت الألماني في الدوري الأوروبي، ثم كان بديلا في اللقاء الثاني أمام ميلان في الدوري الإيطالي، قبل أن يظهر في لقاء باناثينايكوس في الدوري الأوروبي، ولم ينه المباراة أمام أودينيزي بعد ذلك، وشارك مساء الاثنين في آخر ست دقائق من المواجهة أمام كاليري، التي شهدت انتصار "الذئاب" بنتيجة (2ـ0)، ولكن الأرقام لا تخدم اللاعب المغربي.

ويواجه العيناوي صعوبة في حجز مكان أساسي بخُطط المدرب جان بييرو غاسبيريني، الذي حدّد خياراته الأساسية في وسط الميدان، ولا يبدو اللاعب المغربي من بينها، فرغم إصابة الفرنسي ماني كوني، فإن المدير الفني لم يمنح الفرصة إلى العيناوي في المباراة الأخيرة، رغم النقص في وسط الميدان، وهو معطى يؤكد أن المدرب لا يثق كثيرا على ما يبدو في قدرات لاعب نادي لانس سابقاً.

ومن شأن هذا التعامل أن يُضعف فرص العينياوي في الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بعد انتشار أخبار إثر نهائيات كأس أمم أفريقيا تؤكد أن النجم المغربي دخل حسابات النادي الملكي، وهو من بين الأسماء التي يخطط الفريق للتعاقد معها في المرحلة المقبلة، ولكن استمرار استبعاده من التشكيلة الأساسية يهدد حلمه بالانضمام إلى النادي الإسباني.