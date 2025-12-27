- خيبة أمل بعد التعادل: أعرب نائل العيناوي عن استياءه من التعادل مع مالي، مشيراً إلى أن تفاصيل صغيرة كلفت المغرب الفوز، وأكد على ضرورة التركيز على المباراة القادمة ضد زامبيا للحفاظ على صدارة المجموعة. - أخطاء تكتيكية: أشار العيناوي إلى أن المنتخب المغربي ارتكب خطأ بمسايرة أسلوب لعب مالي البدني، رغم البداية الجيدة والتقدم في التسجيل، مما أثر على الأداء العام. - دعم جماهيري استثنائي: أشاد العيناوي بالحضور الجماهيري الكبير الذي بلغ 63 ألف مشجع، مؤكداً أن الأجواء المذهلة تحفز اللاعبين لتقديم أداء أفضل، ودعا الجماهير لمواصلة الدعم في اللقاءات القادمة.

أعرب نجم منتخب المغرب، نائل العيناوي (24 عاماً)، عن الاستياء الذي شعر به اللاعبون عقب التعادل أمام منتخب مالي (1-1)، أمس الجمعة، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، لحساب الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا، المقامة في المغرب حتى الـ18 يناير/كانون الثاني القادم.

وكشف نائل العيناوي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن تفاصيل صغيرة كلفت منتخب أسود الأطلس التعادل، في مباراة كان يفترض تحقيق الفوز فيها من دون عناء، قبل أن يتابع قائلاً: "أنا محبط جداً بعد هذه النتيجة المخيبة للآمال. يجب أن ننسى لقاء مالي والتركيز على المباراة القادمة ضد زامبيا. في جميع الأحوال، ما زلنا في صدارة المجموعة وسنعمل جاهدين على التمسك بمركزنا الأول".

وحول الأخطاء المرتكبة ضد مالي، أكد نائل العيناوي أن منتخب المغرب واجه منتخباً قوياً ويعتمد على الجانب البدني بالدرجة الأولى، لكن الخطأ الذي ارتكبه اللاعبون هو أنهم سايروا المنتخب المالي في أسلوب لعبه ونهجه التكتيكي. ومضى قائلاً: "بدأنا المباراة على نحو جيد، وكنا سباقين إلى التسجيل، لكن الأمور لم تسر كما أردناها. هذا لا يعني أننا لم نقدم أداء جيداً طوال اللقاء. عموماً يحب أن نعمل جاهدين على تجاوز بعض الهفوات المرتكبة. نأسف لعدم تمكننا من إهداء الفرحة للجماهير الغفيرة التي حضرت لمساندتنا أمام مالي".

ووجه نائل العيناوي رسالة خاصة إلى الجماهير المغربية بعد حضورها الكثيف الذي بلغ 63 ألف مشجع في لقاء مالي، مشيراً إلى أن الجماهير التي تابعت اللقاء صنعت أجواء استثنائية، وأضاف مذكراً: "كانت الأجواء مذهلة ونادراً ما رأيت مثلها في الملاعب، وهو ما يحفزنا إلى تقديم عروض أفضل، لهذا ندعو جماهيرنا إلى مساندتنا في اللقاءات القادمة، بدءاً من المواجهة القادمة ضد زامبيا". يُذكر أن منتخب المغرب سيواجه زامبيا يوم الاثنين القادم، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لكأس أمم أفريقيا، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القدس المحتلة، إذ يأمل منتخب أسود الأطلس الفوز لإنهاء المجموعة في الصدارة.