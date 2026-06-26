- نائل العيناوي، لاعب وسط روما ومنتخب المغرب، يعبر عن حبه لنادي برشلونة منذ الطفولة، حيث عاش في المدينة الكتالونية حتى سن الحادية عشرة، ويعتبر اللعب بقميص برشلونة حلمه الأكبر. - رغم ارتباط اسمه بريال مدريد خلال الانتقالات الشتوية، لم تصل المفاوضات إلى مرحلة رسمية، حيث يراقب النادي الملكي أداءه مع روما قبل اتخاذ قرار نهائي. - العيناوي يقدم أداءً مميزاً مع المنتخب المغربي في كأس العالم 2026، حيث ساهم في تحقيق نتائج إيجابية ضد البرازيل واسكتلندا.

تحدث لاعب التنس المغربي السابق يونس العيناوي، حول مستقبل نجله نائل العيناوي (24 عاماً)، لاعب وسط روما وأحد أبرز نجوم منتخب المغرب في كأس العالم الحالية، بعدما أكد أن برشلونة يبقى النادي الأقرب إلى قلبه منذ الطفولة، بحسب تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبيرتيفو الإسبانية، بل إنه معجب للغاية بأسطورة البلاوغرانا السابق، أندريس إنييستا.

ونقلت الصحيفة عن يونس العيناوي أن نجله سيكون "أسعد إنسان في العالم لو لعب يوماً بقميص برشلونة"، موضحاً أن اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً عاش في المدينة الكتالونية منذ ولادته وحتى سن الحادية عشرة، قبل أن تشكل تلك المرحلة ارتباطه العاطفي بالنادي. وقال لاعب التنس المحترف السابق الذي احتل المركز الثالث عشر في تصنيف رابطة محترفي التنس عام 2003 :"ابني من برشلونة، لقد عاش هناك منذ ولادته وحتى سن الحادية عشرة. سيكون أسعد رجل في العالم لو لعب هناك يوماً ما"، كما نقلت الصحيفة تصريح اللاعب نفسه الذي لم يُخفِ في تصريحات سابقة إعجابه الكبير بأندريس إنييستا، مؤكداً أن نشأته كمشجع لبرشلونة جعلت اللعب في وسط الملعب جزءاً من هويته الكروية، وقال اللاعب: "أنا لاعب وسط عصري، أتمتع بلياقة بدنية عالية وقدرة على اللعب في أي مكان في خط الوسط. عشت في برشلونة في طفولتي وكنت من مشجعي برشلونة؛ لطالما أعجبت بإنييستا".

ونشأ نائل العيناوي في برشلونة بعدما وُلد في مدينة نانسي الفرنسية عام 2001، وعاش طفولته بين أحياء المدينة الكتالونية، كما لعب في صفوف غافا خلال عامَي 2008 و2009. ويقدم العيناوي حضوراً لافتاً مع المنتخب المغربي في كأس العالم 2026، بعدما شارك أساسياً في مباراتَي البرازيل واسكتلندا إلى جانب أيوب بوعدي، وأسهم في تفوق "أسود الأطلس" بوسط الملعب خلال التعادل مع البرازيل والفوز على اسكتلندا.

لكن حلم برشلونة يأتي في وقت ارتبط فيه اسم العيناوي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بريال مدريد، فقد كشفت تقارير أوروبية في يناير/ كانون الثاني أن كشّافي النادي الملكي تابعوا اللاعب المغربي خلال كأس أمم أفريقيا، قبل أن يُدرج اسمه ضمن قائمة مختصرة من لاعبي الوسط الذين يراقبهم النادي للمستقبل.

وبحسب تلك التقارير، جرت اتصالات تمهيدية وغير رسمية مع محيط اللاعب، إلا أن الملف لم يصل إلى مرحلة العرض الرسمي أو الاتفاق، كما لم تكن هناك مؤشرات على إتمام الصفقة في ميركاتو الشتاء. وكان ريال مدريد يخطط لمتابعة اللاعب حتى نهاية موسمه مع روما قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن التحرك نحوه. وكان العيناوي قد انتقل إلى روما في صيف 2025 قادماً من لنس الفرنسي، ووقّع عقداً يمتد حتى عام 2030، ما يمنح النادي الإيطالي موقفاً قوياً في أي مفاوضات مستقبلية.