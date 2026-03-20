العيناوي آخر نجوم عرب ضحايا عمليات السطو

- تعرض نائل العيناوي، نجم منتخب المغرب، لعملية سطو مع عائلته، حيث اقتصرت الخسائر على الممتلكات دون إصابات جسدية، مما يعكس تكرار هذه الحوادث مع نجوم كرة القدم العرب. - واجه الجزائري آدم أوناس عملية سطو مشابهة في نابولي، حيث اقتحم مسلحان منزله وسرقا ممتلكات بقيمة 4500 يورو، دون تعرضه لأذى جسدي. - تعرض رياض محرز ومحمد صلاح لعمليات سطو استهدفت ممتلكاتهم الثمينة، حيث سُرقت منازلهم في مانشستر ومصر، وتم القبض على المتورطين لاحقاً.

عاش نجم منتخب المغرب، نائل العيناوي (24 عاماً) موقفاً صعباً، بعد تعرضه لعملية سطو برفقة عائلته مساء الاثنين. ووصفت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية الحادثة بـ"ليلة الرعب" لأنّ نجم نادي روما الإيطالي عاش موقفاً قاسياً بما أن سلامة عائلته مهددة. ولحسن حظ نجم "أسود الأطلس"، أنّ الخسائر كانت مادية فقط ولم يتعرض أي من أفراد العائلة لاعتداء، واكتفى المعتدون بسرقة بعض الممتلكات الثمينة.

وانضمّ العيناوي إلى قائمة من نجوم كرة القدم العربية، واجهوا مواقف صعبة خلال مسيرتهم عبر تعرّضهم للسطو. فقد واجه الجزائري آدم أوناس، عندما كان لاعباً في نادي نابولي الإيطالي، عملية مشابهة. وذكرت شبكة سكاي سبورتس 24 الإيطالية في عام 2021، أنّ أوناس كان ملاحقاً من شخصين على متن دراجة نارية وقد اقتحما منزله بالقوة. وأفاد الموقع بأنّ اللاعب الجزائري تعرّض لعملية سطو، بما أن الشخصين كانا مسلحين، ونجحا في الاستيلاء على ممتلكات ومبلغ مالي تقارب قيمته 4500 يورو ثم لاذا بالفرار، دون أن يذكر ما إذا كانت الشرطة الإيطالية قد تعرفت عليهما. ولم يتعرض أوناس لاعتداء جسدي خلال عملية السطو.

وتعرض الجزائري رياض محرز في عام 2020 لعملية سطو. وقد ألقي القبض على أربعة أشخاص وُجهت لهم اتهامات بالسطو على شقق بنتهاوس الفاخرة في مدينة مانشستر، من بينها شقة النجم الجزائري بعد عامين. والمتهمون وهم أربعة أشخاص يبلغ كل واحد منهم من العمر 21 و31 و32 و34 سنة، ووجهت لهم تهم التآمر، وارتكاب عملية اقتحام جرت في 23 إبريل/ نيسان 2020. وسرق المتورطون خلال عملية السطو على شقة محرز، مبلغاً قيمته 500 ألف جنيه إسترليني، وكذلك ساعات راقية ومجوهرات وقمصان كرة القدم كان يحتفظ بها اللاعب الجزائري ذكرى.

وفي عام 2023، تعرّض منزل نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح في مصر، لعملية سرقة طاولت العديد من الممتلكات الثمينة، وقد تمّ إيقاف المشتبه فيهم لاحقاً وصدرت في حقهم أحكام مختلفة. ولم يكن صلاح في المنزل عندما تمّت عملية السرقة بما أنه كان في إنكلترا مع فريقه. وتعرض منزل مدافع منتخب المغرب، نايف أكرد، في مدينة ديجون غربي فرنسا عام 2020، لعملية سرقة وفق ما نقلته حينها صحيفة ليكيب الفرنسية.