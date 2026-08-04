العياري يغادر باريس سان جيرمان.. هل سيعود أقوى؟

- خليل العياري، اللاعب التونسي الشاب، سينضم إلى فريق دنكيرك في الدرجة الفرنسية الثانية لموسم 2026-2027 بعد عدم تمكنه من الحصول على فرصة للظهور مع الفريق الأول لباريس سان جيرمان. - مسيرة العياري شهدت تطورات سريعة، حيث انتقل من الدوري التونسي إلى باريس سان جيرمان، لكن المنافسة الشديدة حالت دون مشاركته بشكل فعال. - انتقاله إلى دنكيرك يُعتبر فرصة لإثبات نفسه في بيئة تنافسية قوية، مما قد يعزز فرصه في العودة إلى باريس سان جيرمان أو الانضمام إلى منتخب تونس.

سيخوض التونسي، خليل العياري (21 عاماً) موسم 2026ـ2027 مع فريق دنكيرك الذي يُنافس في الدرجة الفرنسية الثانية، وذلك بعد اتفاق بين إدارتي باريس سان جيرمان ودنكيرك وبالتالي لن يظهر نجم الملعب التونسي سابقاً مع نادي العاصمة الفرنسية في الموسم الجديد، بعدما شارك في التدريبات خلال الأيام الماضية، تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي، وحاول أن يسجل نقاطاً تمنحه فرصة الظهور مع الفريق. غير أنّ مجلة ليكيب الفرنسية، أفادت، أمس الاثنين، بتوصل الناديين إلى اتفاق نهائي.

🚨 LE PSG PRÊTE KHALIL AYARI (21 ANS) À DUNKERQUE ! 🇹🇳🤝



Les deux clubs ont trouvé un accord pour le prêt de l'ailier tunisien.



( 🗞️ @lequipe ) pic.twitter.com/lpk1w6RJNr — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) August 3, 2026

وشهدت مسيرة العياري خلال فترة قصيرة تطورات مثيرة، فخلال هذه الفترة من العام الماضي، كان لاعباً في الدوري التونسي، قبل أن يتلقى دعوة من بطل أوروبا ليخوض فترة اختبار، ووافقت إدارة النادي سريعاً على الفكرة، وبعد أسابيع عاد إلى تونس، قبل أن يقدم النادي الفرنسي عرضاً يقضي بأن يتدرب العياري مع الفريق الثاني إلى حدود الميركاتو الشتوي، وبعدها يحسم النادي الفرنسي موقفه النهائي، وفعلاً قدّم باريس سان جيرمان عرضاً رسمياً الشتاء الماضي وضمّ اللاعب إلى صفوفه نهائياً، وسط ترحيب كبير في تونس فمن النادر أن يتعاقد النادي الفرنسي مع لاعب شاب من دوري أفريقي.

وهذه الخطوة متوقعة، فبطل أوروبا يملك في صفوفه عدداً كبيراً من المهاجمين، ولن يكون من السهل على العياري منافستهم، ولا سيما بعد مشاركته المخيبة في كأس العالم 2026، حيث كان بديلاً في ثلاث مباريات، رغم أنه كان متألقاً في المباريات التحضيرية، ولكن المدرب التونسي صبري لموشي، ثم الفرنسي هيرفي رينارد، لم يمنحاه فرصة من أجل إظهار حقيقة مستواه. وبعودته إلى باريس بعد كأس العالم، كان العياري يأمل أن يستفيد من غياب اللاعبين الأساسيين عن التحضيرات حتى يسجل نقاطاً في المنافسة على اللعب في المباريات الودية، ولكن قرار إنريكي كان حاسماً، إذ اعتاد "الباريسي" منح لاعبيه الشبان فرصة خوض تجارب في الفرق الفرنسية المختلفة بحثاً عن تطوير قدراتهم وربما إعادة تسويقهم لاحقاً.

ومن شأن هذه التجربة أن تمنح العياري فرصة إظهار حقيقة مستواه في الدرجة الفرنسية الثانية، التي يكون فيها التنافس قوياً، وليس من السهل على أي لاعب النجاح فيها، وبالتالي قد ينجح في التألق والعودة مجدداً الموسم المقبل إلى نادي العاصمة الفرنسية في موقف أفضل، ما يُساعده على المشاركة مع الفريق أو الرحيل ليلعب في دوري أفضل من الدرجة الفرنسية الثانية. كذلك ستدعم هذه التجربة فرص العياري في الظهور مع منتخب تونس بعدما دفع ثمن غيابه عن المباريات الرسمية مع فريقه طوال الفترة الماضية، حيث غاب عن كأس أمم أفريقيا الأخيرة في المغرب، وكان خارج القائمة، ولم ينل فرصة كاملة في كأس العالم.