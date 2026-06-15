العياري يسجل ويرفض الاحتفال.. هذه قصة رفضه تمثيل منتخب تونس

- ياسين العياري، لاعب المنتخب السويدي ذو الأصول التونسية، يسجل هدفاً مبكراً في الدقيقة السابعة ضد تونس في كأس العالم 2026، لكنه يرفض الاحتفال بسبب أصوله التونسية. - الاتحاد التونسي حاول إقناع العياري بتمثيل "نسور قرطاج"، لكن اللاعب كان حاسماً في قراره بتمثيل السويد، رغم دعم والده للاتحاد التونسي. - محاولات الاتحاد المغربي لإقناع العياري بتمثيل "أسود الأطلس" باءت بالفشل، حيث أظهر اللاعب رغبة قوية في تمثيل السويد، مدعوماً بصداقاته مع لاعبي المنتخب السويدي.

وضع لاعب المنتخب السويدي، ياسين العياري (22 عاماً)، بصمته خلال مباراة تونس والسويد، في افتتاح مباريات المنتخبين في كأس العالم 2026 فجر الاثنين، بعدما افتتح باب التسجيل بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، مُحرزاً واحداً من أسرع الأهداف في هذه النسخة (الدقيقة السابعة)، ليرفض الاحتفال بالهدف الذي سجله، وذلك بسبب أصوله التونسية.

وبظهوره أساسياً في مواجهة "نسور قرطاج"، فإن اللاعب عاد إلى واجهة الأحداث مُجدداً، بعد أسابيع من انتشار مقطع فيديو على منصّات التواصل خلال الأيام الماضية لوالده الذي كان سعيداً بأن يكون نجله حاضراً في كأس العالم مع منتخب السويد، وهو ما أغضب عدداً من التونسيين، الذين اعتبروا أن الفيديو مستفز.

وكشف مصدر خاص لـ"العربي الجديد"، سبق له العمل في الاتحاد التونسي لكرة القدم خلال السنوات الأخيرة، رفض ذكر اسمه، خفايا محاولات الاتحاد إقناع العياري بتمثيل "نسور قرطاج" منذ أن بدأ يبرز على ساحة الأحداث، حين جرى رصده من جانب الخلية التي كانت تتابع اللاعبين من أصول تونسية في الملاعب الأوروبية، وتمّ التواصل معه سريعاً، لكن اللاعب رفض الفكرة بشكل قاطع، وكان موقفه واضحاً وحاسماً وهو تمثيل منتخب السويد.

وأضاف المصدر نفسه أن والد اللاعب كان يدعم الاتحاد التونسي في المفاوضات، لكن ذلك لم يكن كافياً لحسم الموقف.

كما حاول الاتحاد المغربي، وفقا للمصدر نفسه، إقناع اللاعب بتمثيل "أسود الأطلس" بما أن والدته مغربية، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل لأن العياري أظهر رغبة كبيرة في تمثيل منتخب السويد، وقد تمّت دعوته سريعاً إلى منتخبات الشباب في السويد، وهو ما عزّز موقفه، كما أنّ العياري كان يمتلك صداقات قوية مع لاعبين في منتخب السويد، وهو ما جعله يرفض كل المحاولات من أجل تمثيل منتخب تونس.