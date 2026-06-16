- تألق الحارس السعودي محمد العويس في مباراة السعودية ضد أوروغواي في كأس العالم 2026، حيث أنقذ مرماه بتسع تصديات حاسمة، مما ساهم في تحقيق التعادل وحصد النقطة الأولى للسعودية في البطولة المشتركة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. - بدأ العويس مسيرته في نادي الشباب، وانتقل لاحقاً إلى الأهلي ثم الهلال، قبل أن ينضم إلى نادي العلا. وقد أثبت جدارته في المنتخب السعودي منذ استدعائه في 2015، ليصبح الحارس الأول بعد أداء مميز في عدة مباريات دولية. - حصل العويس على جائزة أفضل لاعب في مباراة السعودية ضد الأرجنتين في كأس العالم 2022، حيث ساهم في الفوز التاريخي 2-1، وأثبت مهاراته بتصديات استثنائية أمام المكسيك رغم الخسارة 1-2.

خطف الحارس السعودي محمد العويس الأضواء خلال تعادل بلاده أمام نظيره أوروغواي بهدف لمثله، اليوم الثلاثاء، على ملعب هارد روك في مدينة ميامي الأميركية، ضمن منافسات المجموعة الثامنة بدور المجموعات في كأس العالم 2026 لكرة القدم، بعدما كان "سيد التصدّيات" من خلال تدخلاته المميزة التي ساهمت في حصد "الأخضر" النقطة الأولى في هذه النسخة المقامة بمشاركة 48 منتخباً في ثلاث دول بملف مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا للمرة الأولى في التاريخ.

وأنقذ العويس (34 عاماً) مرماه في تسع مناسبات، من خلال تصديه للعديد من الكرات الخطيرة، حيث وجد فريق المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا صعوبة بالغة في زيارة شباكه، ليؤكد الحارس السعودي أنّه يستحق الفرصة التي منحه إيّاها مدربه اليوناني جورجيوس دونيس، الذي آمن بقدراته وفضّله على حامي عرين نادي النصر نواف العقيدي، وحارس نادي القادسية أحمد الكسار.

بدأت رحلة العويس المولود في منطقة الهُفوف عام 1991، وهي المركز الحضري الرئيسي في واحة الأحساء، وبدأ ممارسة لعبة كرة القدم مع نادي الشباب في الفئات السنية عام 2008، قبل أن يصعد إلى الفريق الأول وهناك استمر حتى سنة 2017، حين تعاقد معه نادي الأهلي الذي باعه لاحقاً إلى الهلال قبل أن يتركه للانضمام إلى نادي العلا بعد عدم حصوله على فرصة اللعب، لا سيما عقب التعاقد مع المغربي ياسين بونو.

واستُدعي العويس إلى المنتخب السعودي الأول لخوض مباراة ضمن تصفيات كأس العالم 2018 ضد تيمور الشرقية في سبتمبر/ أيلول 2015، وخاض باكورة مبارياته الدولية أمام اليابان في 2016، ليُدرج اسمه في مايو/ أيار 2018 ضمن التشكيلة الأول المشاركة في نسخة روسيا، وجلس على مقاعد البدلاء في افتتاح رحلة "الأخضر" أمام روسيا، لتهتز شباك الحارس عبد الله المعيوف خمس مرات وسط أداء كارثي، مما أعطاه الفرصة ليصبح الحارس الأول، فشارك في لقاء الخسارة أمام أوروغواي بنتيجة 0-1، حين أنقذ مرماه من عدّة فرصٍ خطيرة.

وفي 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وخلال مباراة كأس العالم في قطر أمام الأرجنتين، نال العويس جائزة أفضل لاعب في المباراة لأدائه المميز، حين ساهم في فوزٍ تاريخي مفاجئ بنتيجة 2-1 على "التانغو" الذي حقق اللقب لاحقاً، قبل أن تهتز شباكه بهدفين أمام بولندا، ليحصل بعدها على الإشادة بفضل تدخلاته الاستثنائية أمام المكسيك في الجولة الثالثة، ومع ذلك مُنيت السعودية بالخسارة 1-2.