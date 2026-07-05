العواصف تُربك تدريبات مصر والأرجنتين قبل مواجهة المونديال

- تأثرت تدريبات منتخب مصر في أتلانتا بالعواصف الرعدية، مما أجبر الفريق على استكمال التدريبات في الصالة الرياضية استعداداً لمواجهة الأرجنتين في دور الـ16 لكأس العالم 2026. - منتخب الأرجنتين واجه نفس الظروف الجوية في فورت لودرديل، مما دفعه للتدريب في صالة نادي إنتر ميامي، حيث يستعد لمواجهة مصر بعد فوزه الصعب على الرأس الأخضر. - تسبب الطقس السيء في إعادة تنظيم الحصص التدريبية لكلا المنتخبين، مع التركيز على تدريبات مكثفة للاعبين غير المشاركين في المباريات السابقة.

فشل منتخب مصر في إكمال التدريبات الخاصة به في مدينة أتلانتا الأميركية، بسبب العواصف الرعدية والأمطار الكثيفة التي جعلت الجهاز الفني يأمر لاعبيه بالتوجه إلى الصالة الرياضية، فيما عانى منتخب الأرجنتين أيضاً قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، يوم الثلاثاء القادم، ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس العالم 2026.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم بياناً رسمياً على حسابه في منصة إكس، الأحد، جاء فيه: "إلغاء تدريبات منتخب مصر بعد ساعة بسبب عاصفة رعدية، واستكمال المران في الصالة الرياضية استعداداً لمواجهة الأرجنتين (ضمن منافسات دور الـ16 في كأس العالم)، حيث خاض الفريق بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن تدريباته في أتلانتا الأميركية".

وتابع البيان: "لقد استمر مران منتخب مصر أقل من ساعة فقط، بسبب عصافة رعدية، وقرر الجهاز الفني للمنتخب استكمال اللاعبين التدريبات في الصالة الرياضية الخاصة بفندق الإقامة في أتلانتا"، في إشارة واضحة إلى الصعوبات التي تواجه الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، نتيجة العواصف الرعدية الكثيرة في مثل هذه الوقت من السنة.

إلغاء مران منتخب مصر بعد ساعة بسبب عاصفة رعدية.. واستكمال المران في "الجيم" استعداداً للأرجنتين



خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، تدريباته بأتلانتا في أمريكا، استعداداً لمواجهة منتخب الأرجنتين في السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل- بتوقيت القاهرة -… pic.twitter.com/VZUE6edJbK — EFA.eg (@EFA) July 5, 2026

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في المقابل، اضطر منتخب الأرجنتين للتدريب في صالة نادي إنتر ميامي الأميركي بسبب العواصف الرعدية التي ضربت فورت لودرديل، وفق ما ذكره الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم على موقعه الرسمي في الإنترنت، حيث يستعد بطل مونديال قطر 2022 لخوض مباراة ضد منتخب مصر في دور الـ16 في كأس العالم الحالية.

ومع هذا التغيير في الخطط، أعاد مدربو اللياقة البدنية تنظيم الحصص التدريبية، واستعانوا بتدريبات مكثفة ومخصصة للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الفريق الذي انتصر بصعوبة ضد الرأس الأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات دور الـ32 في بطولة كأس العالم 2026، وبخاصة أن رفاق القائد ليونيل ميسي لعبوا مدة 120 دقيقة كاملة.