"العنّابي".. لون يُلهم منتخب قطر قبل انطلاق مشواره في كأس العرب

رفع منتخب قطر لكرة القدم من وتيرة استعداداته في العاصمة الدوحة، قبل المشاركة في بطولة كأس العرب، المقررة من 1 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول الحالي. ويأتي هذا التحضير المكثف تزامناً مع مرحلة جديدة مع الإسباني جولين لوبيتيغي، وسط آمال كبيرة في تقديم بطولة قوية على أرضه وبين جماهيره. وبدأ العنّابي تحضيراته بمعنويات مرتفعة، بعد ضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، بقائمة تضم مزيجاً من المواهب الشابة، إلى جانب الركائز الأساسية التي خاضت التصفيات المونديالية.

ويُعرف منتخب قطر بلقبه الشهير "العنّابي"، وهو لون قميصه الرسمي المستمد من علم الدولة القطرية، الذي يعدّ واحداً من أكثر الأعلام تفرّداً في العالم. ويعود اختيار هذا اللون العميق إلى دلالات تاريخية وثقافية، إذ ارتبط قديماً بتميّز الراية القطرية التي اتخذت من اللون العنّابي رمزاً للسيادة والهوية، ليصبح لاحقاً عنواناً للفخر الوطني وشعاراً جامعاً للجماهير والمنتخب معاً.

وركّز الجهاز الفني لمنتخب قطر في الفترة الأخيرة، على رفع مستوى الانسجام التكتيكي، وتنوع الحلول الهجومية، وتعزيز الصلابة الدفاعية، مع تكثيف العمل على سيناريوهات المباريات ذات إيقاع اللعب المرتفع. وفي ظل الزخم المعنوي الذي يعيشه المنتخب، تأمل الجماهير القطرية أن تشكل هذه المرحلة التحضيرية، دفعة قوية نحو أداء يُجسّد قيمة الكرة القطرية في كأس العرب، وتمهيداً لمشاركة تاريخية في مونديال 2026. ووقع العنابي في المجموعة الأولى لكأس العرب، إلى جانب منتخبات تونس، سورية، وفلسطين.