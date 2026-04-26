العنف يسيطر على المشهد من كرة القدم إلى هوكي الجليد والملاكمة

- شهدت الأحداث الرياضية يوم السبت تصاعدًا في العنف، حيث امتد من ملاعب كرة القدم إلى حلبات الملاكمة والسلة وهوكي الجليد، مما يعكس توترًا متزايدًا وخروج المنافسة عن إطارها الطبيعي في إنجلترا وتركيا والولايات المتحدة وكندا. - في إنجلترا، تحولت فرحة نادي يورك سيتي بالصعود إلى دوري الدرجة الثانية إلى فوضى بعد التعادل مع روشديل، حيث اقتحمت الجماهير الملعب وحدثت اشتباكات بين اللاعبين والمشجعين. - في تركيا، تحول نزال الملاكمة بين إميرهان كالكان وسيرغي غوروخوف إلى شجار جماعي، مما أثار تساؤلات حول الأمن والتنظيم في الأحداث الرياضية.

امتدّ العنف الرياضي، السبت، من ملاعب كرة القدم إلى حلبات الملاكمة والسلة وحتى هوكي الجليد، في مشاهد متفرقة عكست تصاعد التوتر وخروج المنافسة عن إطارها الطبيعي، وذلك بعدما كانت اللكمات سيدة الموقف في إنكلترا وكذلك في تركيا وحتى في الولايات المتحدة الأميركية وكندا.

وتحوّلت لحظات فرح نادي يورك سيتي بالصعود إلى دوري الدرجة الثانية الإنكليزي إلى فوضى بعد التعادل القاتل أمام روشديل بنتيجة 1-1. وكان الفريق قد انتزع بطاقة الصعود المباشر بفضل هدف متأخر سجله جوش ستونز في الدقيقة الـ103، بعد هدف لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ95، لينجو بذلك يورك سيتي من خوض الملحق.

وعقب صافرة النهاية، اقتحمت جماهير الفريقين أرض الملعب، لتتصاعد الأحداث بشكل خطير، حيث أظهر مقطع فيديو لاعب الوسط هيرام بواتينغ جاثياً على الأرض متأثراً بالمشهد، قبل أن يقترب منه أحد المشجعين في محاولة للاعتداء عليه، ومع تفاقم الفوضى، وجّه بواتينغ لكمة قوية أسقطت المشجع أرضاً، وسط ذهول الحاضرين، في واقعة مرشحة لأن تكلّف اللاعب عقوبة قاسية، مع بدء تواصل وسائل إعلام مع الناديين لمعرفة تفاصيل الحادث.

وفي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، عرفت مباراة دنفر ناغتس ونظيره مينيسوتا تمبروولفز لحظات عصيبة، بعدما تسبب غضب اللاعب الصربي نيكولا يوكيتش في توتر الأجواء وتدافع كبير بين اللاعبين والجهاز الفني للفريقين، قبل أن تهدأ الأمور ضمن سلسلة الأدوار الإقصائية بين الطرفين.

وفي أوتاوا بكندا، اشتبك لاعبو فريقي كارولينا هوريكينز وأوتاوا سيناتورز خلال الشوط الثاني من المباراة الرابعة في الجولة الأولى من تصفيات كأس ستانلي 2026 لهوكي الجليد التي أقيمت بين الفريقين في مركز كانديان تاير، في مشاهد تؤكد خروج اللاعبين عن النص والأخلاق الرياضية.

وننتقل بعدها إلى طرابزون في تركيا، حيث لم تكن الصورة مختلفة كثيراً، إذ تحوّل نزال على لقب بطولة العالم للملاكمة (UBO) إلى شجار جماعي، بعدما اندلع العراك خلال الجولة الثالثة من لقاء الملاكم التركي إميرهان كالكان ومنافسه الروسي سيرغي غوروخوف، ليمتدّ سريعاً إلى خارج الحلبة، بمشاركة أعضاء من الفريقين وبعض المتفرجين.

وأُوقف النزال فوراً، فيما فُتح تحقيق في الحادثة التي أعادت طرح تساؤلات حول الأمن والتنظيم في الأحداث الرياضية، بعدما تجاوز العنف حدود المنافسة في يومٍ واحد من ملاعب الكرة إلى حلبات القتال.