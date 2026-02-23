العنصرية تواصل التفشي في الملاعب الأوروبية.. أروكوداري آخر الضحايا

- تولو أروكوداري، نجم وولفرهامبتون، يواجه عنصرية بعد هزيمة فريقه أمام كريستال بالاس، حيث تلقى رسائل مسيئة عبر إنستغرام، مما دفعه لإصدار بيان يدعو لمحاسبة المتورطين. - العنصرية في الملاعب الأوروبية ليست جديدة، حيث تعرض لاعبو بيرنلي وريال مدريد لمواقف مشابهة، مما أثار دعوات لتفعيل قوانين رادعة من قبل الفيفا والسلطات الأوروبية. - دعم واسع من نجوم الرياضة والجماهير لضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد العنصرية، مع تأكيد وولفرهامبتون على دعمهم لأروكوداري.

انتفض نجم منتخب نيجيريا ونادي وولفرهامبتون، تولو أروكوداري (25 عاماً)، ضد العنصرية، التي تعرض لها بعد هزيمة فريقه أمام فريق كريستال بالاس، بهدف مقابل لا شيء، مساء الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ونشر تولو أروكوداري عدداً من المحادثات، التي وصلت إليه على حسابه في إنستغرام، عبر خاصية "الستوري"، وتظهر قيام بعض من المشجعين، بإرسال رموز "القرود"، فيما اتهمه آخرون بأنه عبارة عن "قرد بهيئة إنسان"، في حين وجه بعضهم عبارات نابية بحق السود، وأنهم لا يُمكن لهم لعب كرة القدم، الأمر الذي جعل صاحب الـ25 عاماً، يصدر بياناً رسمياً.

وكتب تولو أروكوداري في بيانه على حسابه الرسمي في "إنستغرام": "لا يزال من غير المعقول بالنسبة لي أننا نلعب في زمن يتمتع فيه الناس بحرية كبيرة للتعبير عن مثل هذه العنصرية دون أي عواقب. لا ينبغي أن يكون لهؤلاء الأفراد مكان في لعبتنا، وعلينا جميعاً اتخاذ إجراءات مباشرة لمعاقبة ومحاسبة، كل من يشوه سمعة الرياضة بهذه الطريقة، بغض النظر عن هويته".

ولا يُعد تولو أروكوداري أول نجم يتعرض للعنصرية، التي تغزو الملاعب الأوروبية، بعدما عانى نجم نادي بيرنلي، التونسي حنبعل المجبري، من هتافات مسيئة، فيما كانت القضية الأبرز، التي شغلت الرأي العام العالمي، هي ما حدث لمهاجم ريال مدريد الإسباني، البرازيلي، فينيسيوس جونيور، الذي اتهم اللاعب جيانلوكا بريستياني، بتوجيه عبارات عنصرية مباشرة أثناء المواجهة في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور 16 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلت أصوات الكثير من النجوم الحاليين والسابقين وجماهير الرياضة ووسائل الإعلام، بعدما طالبوا الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالتحرك على وجه السرعة، وتفعيل قوانين رادعة، من أجل معاقبة كل من تسول له نفسه سواء من اللاعبين أو المشجعين، توجيه عبارات عنصرية في الملاعب، فيما تم توجيه طلبات مباشرة إلى السلطات في القارة الأوروبية، بضرورة العمل على ملاحقة ومحاسبة هؤلاء، الذين باتوا يشكلون خطراً على المجتمع بعيداً عن كرة القدم.