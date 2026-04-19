العنصرية تضرب إنتر ميامي رغم تألق ميسي

شهدت مباراة إنتر ميامي أمام كولورادو رابيدز، ضمن منافسات الدوري الأميركي لكرة القدم، حادثة مثيرة للجدل، بعدما تعرّض أحد لاعبي ميامي للطرد بسبب تعليق عنصري، في لقاء انتهى بفوز فريق ميامي بنتيجة 3-2، وشهد تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبحسب ما أوردته صحيفة "تي واي سي" الأرجنتينية، فإن لاعب إنتر ميامي، الإيطالي يانيك برايت، طرد في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعد أن وجّه عبارة اعتُبرت عنصرية إلى أحد لاعبي الفريق المنافس، وهو ما دفع الحكم لإشهار البطاقة الحمراء في وجهه بشكل مباشر. وأفادت تقارير بأنّ الواقعة جاءت بعد حالة توتر داخل أرض الملعب، حيث دخل اللاعب في مشادة مع أحد لاعبي كولورادو، قبل أن يتفوه بعبارات وصفت بأنها "مسيئة ومهينة"، ليقرر الحكم طرده فوراً دون تردد.

ورغم هذه الحادثة، واصل إنتر ميامي تفوقه في المباراة، مستفيداً من تألق نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل هدفين وقاد فريقه لتحقيق الفوز، حتى بعد إكمال اللقاء بعشرة لاعبين. من جانبه، صرّح المدرب الأرجنتيني أنخيل غييرمو هويوس، عقب المباراة بأنه لم يكن على دراية كاملة بما حدث خلال اللقطة، مشيراً إلى أنه سيقوم بمراجعة الواقعة. ومن المنتظر أن تفتح هذه الحادثة باب التحقيق داخل الدوري الأميركي، لا سيما في ظل السياسة الصارمة تجاه قضايا العنصرية، ما قد يعرّض اللاعب لعقوبات إضافية تتجاوز الإيقاف لمباراة واحدة.