العنابي يتعثر أمام فلسطين.. ونجم قطر السابق يكشف أسباب الخسارة

- فاجأ المنتخب الفلسطيني جماهير قطر بفوزه 1-0 في افتتاح كأس العرب 2025، حيث قدم أداءً منضبطاً واستحق النقاط الثلاث بفضل تنظيمه الدفاعي وقدرته على تهديد المرمى القطري. - أشار حارس مرمى قطر السابق، علي أمين، إلى أن المنتخب الفلسطيني استغل الفرص بشكل أفضل، بينما اعتمدت قطر على تحركات أكرم عفيف دون تشكيل خطورة كافية. - تعقدت حسابات المجموعة بعد فوز سوريا على تونس، مما جعل المنافسة على التأهل مفتوحة، حيث استفاد المنتخب السوري من خطأ حارس مرمى تونس لتحقيق الفوز.

خسر منتخب قطر أمام نظيره الفلسطيني في افتتاح منافسات كأس العرب 2025 بهدف من دون رد، اليوم الاثنين، في نتيجة صدمت جماهير "العنابي" التي كانت تأمل انطلاقة قوية على أرضها. وقدم المنتخب الفلسطيني أداءً منضبطاً استحق معه الخروج بثلاث نقاط ثمينة.

وبعد اللقاء، حل حارس مرمى منتخب قطر السابق علي أمين ضيفاً على "العربي الجديد"، وقدم قراءته الفنية للقاء، كاشفاً أسباب خسارة العنابي المواجهة. وقال علي أمين في تصريحاته: "فوز مستحق للمنتخب الفلسطيني، بعدما قدّم أداءً أكثر خطورة وصنع ثلاث إلى أربع فرص حقيقية، ليؤكد أفضليته داخل الملعب. بينما اعتمد المنتخب القطري بشكل كبير على تحركات أكرم عفيف فقط من دون أن يشكل خطورة كافية لقلب النتيجة". وأردف علي أمين: "نال المنتخب الفلسطيني أكثر مما كان يتوقع من المباراة، إذ كان يطمح للخروج بنقطة التعادل، لكنه غادر بثلاث نقاط ثمينة قد تكون مفتاح عبوره إلى الدور الثاني إذا حافظ على المستوى نفسه في المباريات المقبلة".

وأكد نجم منتخب قطر السابق أن المنتخب الفلسطيني قدّم مباراة كبيرة، مشيراً إلى أن الانتصار جاء بعد التنظيم الدفاعي الجيد والقدرة على تهديد المرمى القطري في أكثر من مناسبة. وتابع قائلاً: "تسببت نتيجة مباراة سورية وتونس في تعقيد المجموعة، إذ إن فوز المنتخب السوري على نسور قرطاج أعطى بعداً إضافياً للصراع، وجعل حسابات التأهل مفتوحة على كل الاحتمالات. ورغم سيطرة تونس على فترات طويلة من مواجهتها مع سورية، فإن خطأ حارس المرمى منح المنتخب السوري هدف الفوز".