العنابي.. طموحات قطرية لارتداء ثوب المفاجأة في مونديال 2026

- تأهل منتخب قطر لكأس العالم 2026 عبر التصفيات الآسيوية بقيادة المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي، الذي يسعى لتحويل الفريق إلى منافس قوي في المونديال، مستفيدًا من تجربة 2022 في الانضباط الدفاعي واستثمار الفرص. - وقع المنتخب في المجموعة الثانية مع سويسرا وكندا والبوسنة والهرسك، ويبدأ مشواره بمواجهة سويسرا في 13 يونيو، مستفيدًا من خبرة لاعبيه مثل أكرم عفيف والمعز علي لتحقيق نتائج إيجابية. - أعلن لوبيتيغي قائمة أولية من 34 لاعبًا، تقلصت إلى 28، مع التركيز على الجاهزية الفنية والبدنية، ويعتبر أكرم عفيف الواجهة الفنية الأبرز، بينما يواجه الحارس مشعل برشم اختبارًا كبيرًا لضمان عبور الدور الأول.

يتأهب منتخب قطر لكتابة فصلٍ جديد من تاريخه بعد تأهله لكأس العالم 2026 عبر التصفيات الآسيوية، هذه المرة بجهد الميدان لا بميزة الاستضافة، وعبر جيل يجمع بين الخبرة والطموح، رافعاً شعار التأكيد أن ظهوره في 2022 كان بداية لمسارٍ مستدام على المسرح الكبير.

واستضافت قطر نهائيات كأس العالم 2022 في تجربةٍ استثنائية جمعت بين التنظيم الدقيق والضيافة الرفيعة، وقدّمت الدوحة من خلالها نسخةً متكاملة رسخت حضور المنطقة على الساحة العالمية. وشكل الظهور الأول لـ"العنابي" في النهائيات محطةً مفصلية اكتسب فيها اللاعبون خبرة ثمينة من مواجهة نخبة المنتخبات على أرضهم وبين جماهيرهم.

وأوقعت القرعة منتخب قطر في المجموعة الثانية إلى جانب سويسرا وكندا والبوسنة والهرسك، على أن يبدأ العنابي مشواره أمام سويسرا يوم 13 يونيو/حزيران في ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو، ثم يواجه كندا في فانكوفر يوم 18 يونيو، قبل أن يختتم الدور الأول أمام البوسنة والهرسك في سياتل يوم 24 يونيو.

ويدخل "الأدعم" المونديال متوجاً بلقب كأس آسيا مرتين، وتحت قيادة مدرب إسباني كبير هو جولين لوبيتيغي، الذي تسلم "العنابي" في مايو/أيار 2025، ليقوده بعد أشهر قليلة إلى التأهل لنهائيات كأس العالم في إنجاز يُعدّ الأول من نوعه لقطر عبر التصفيات، إذ جاء اختياره امتداداً لنهج التطوير الذي يتبعه الاتحاد القطري، مستفيداً من خبرته الطويلة في تدريب المنتخبات والأندية الكبرى. ويملك لوبيتيغي سجلاً حافلاً في عالم التدريب، إذ قاد منتخب إسبانيا بين عامي 2016 و2018 إلى تأهل مثالي لمونديال روسيا دون أي هزيمة، كما تولى لاحقاً تدريب ريال مدريد وإشبيلية، وحقق مع الأخير لقب الدوري الأوروبي 2020 قبل أن يخوض تجربة في الدوري الإنكليزي مع وولفرهامبتون ووستهام.

ويمنح وجود لوبيتيغي في الدفة الفنية العنابي بُعداً مختلفاً، ذلك أن المدرب الإسباني لا يدخل البطولة اسماً عابراً، بل رجلاً مرّ بتجارب كبيرة، وهو ما أكده تقرير نشره موقع "فيفا" أكد فيه بحث لوبيتيغي عن "رد الاعتبار" في كأس العالم مع قطر، بعدما لم يسبق له قيادة منتخب في النهائيات رغم مسيرته التدريبية الطويلة. ولا تقتصر مهمة لوبيتيغي على اختيار التشكيلة، بل على تحويل قطر من منتخب يملك مهارات فردية إلى فريق قادر على إدارة مباريات المونديال بعقل بارد، لأن التجربة القطرية في 2022 كشفت أن الحماس وحده لا يكفي، وأن اللعب أمام منتخبات أكثر قوة يتطلب دفاعاً منضبطاً، وانتقالاً سريعاً، واستثماراً حاسماً للفرص القليلة.

وعلى الرغم من أن المشاركة الأولى في المونديال لم تكن وفق الطموحات، لكن المنتخب القطري أنهى مشاركته الأولى في البطولة في دور المجموعات دون نقاط، فكسب ما هو أثمن من النتائج، تجربة واقعية أمام مدارس كروية من ثلاث قارات، شكلت حجر الأساس لمسار تطورٍ مستمر قادها بعد أربعة أعوام إلى التأهل عبر التصفيات نحو كأس العالم.

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وسبق أن أعلن لوبيتيغي قائمة أولية من 34 لاعباً، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد القطري، ضمت أبرز عناصر الجيل الحالي مثل أكرم عفيف، المعز علي، حسن الهيدوس، مشعل برشم، بوعلام خوخي، بيدرو ميغيل، كريم بوضياف، عبد العزيز حاتم، همام الأمين، لوكاس مينديز، جاسم جابر، عاصم مادبو، ومحمد مونتاري. ثم قلّص الجهاز الفني القائمة إلى 28 لاعباً قبل ودية أيرلندا التي شهدت خسارة "الأدعم" بهدف نظيف، مع استبعاد أسماء مثل سيباستيان سوريا، طارق سلمان، بسام الراوي، محمد وعد، مبارك شنان ونايل ماسون، في مؤشر واضح على أن لوبيتيغي لا يتعامل مع البطولة بمنطق المجاملة التاريخية، بل بمنطق الجاهزية الفنية والبدنية.

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ويبقى أكرم عفيف هو الواجهة الفنية الأبرز، وتحتاج قطر منه إلى نسخة القائد لا نسخة النجم فقط، فهو لاعب يربط الخطوط ويصنع الفارق في التحول، ويمنح المعز علي الكرات التي تعيده إلى خطورته القديمة، وفي الخلف، سيكون الحارس مشعل برشم أمام اختبار كبير، لأن أي منتخب يريد عبور الدور الأول يحتاج إلى حارس يمنحه نقاطاً لا تصديات جميلة فقط. ويعتبر الثلاثي عبد الكريم حسن وبوعلام خوخي وأكرم عفيف الأكثر حضوراً في مشاركة قطر الوحيدة في المونديال، بعدما خاض كل منهم الدقائق الـ270 كاملة في المباريات الثلاث أمام الإكوادور والسنغال وهولندا. كما دوّن محمد مونتاري اسمه في تاريخ كرة القدم القطرية بوصفه صاحب أول هدف لـ"العنّابي" في النهائيات العالمية في مواجهة السنغال ضمن نسخة 2022.