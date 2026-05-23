العفو عن مشجعي السنغال المعتقلين في المغرب بقرارٍ ملكي

أصدر الملك محمد السادس عفواً عن مشجعي السنغال المعتقلين في المغرب منذ يناير/كانون الثاني لإدانتهم بسبب أعمال شغب وقعت خلال نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في الرباط على ملعب الأمير مولاي عبد الله، وذلك في مباراة أثارت جدلاً كبيراً بسبب أحداثها ونتيجتها.

وجاء في بيان الديوان الملكي أن العاهل المغربي تفضّل بالإنعام بعفوه المولوي الكريم، لاعتبارات إنسانية، على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم، وذلك تزامناً مع حلول عيد الأضحى الذي يُحتفل به في المغرب الأربعاء؛ ليضيف أن هذا العفو يأتي اعتباراً لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال".

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت أحكاماً بالسجن على 18 مشجعاً سنغالياً، تراوحت بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة، بعد إدانتهم بتهمة "الشغب" على خلفية الأحداث التي رافقت المباراة النهائية للبطولة التي أُقيمت في 18 يناير/كانون الثاني، وشهدت اضطرابات أثرت على سير اللقاء عقب احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب في آخر أنفاس المواجهة، الأمر الذي دفع لاعبي السنغال للانسحاب من أرضية الميدان ثم عودتهم لاستكمال المواجهة، التي شهدت إضاعة إبراهيم دياز فرصة التتويج قبل أن ينتصر أسود التيرانغا في الأوقات الإضافية، لتتحول بعدها القضية إلى المحاكم ولجان التحقيق، قبل أن يصدر الاتحاد الأفريقي للعبة قراراً بتجريد زملاء ساديو ماني من التاج القاري، مقابل تتويج رفاق أشرف حكيمي.

بعيدا عن الملاعب تأجيل جلسة استئناف مشجعي السنغال المحتجزين في المغرب

في المقابل، كان الاتحاد السنغالي للعبة برئاسة عبد الله فال قد أكد رفضه خسارته لقب أمم أفريقيا إدارياً، مؤكداً يومها أنه سيتحرّك قانونياً لإبقاء التاج الثاني في تاريخ البلاد داخل خزائنه.