العطية يواصل توهجه ويتوج بلقب رالي عُمان الدولي

- ناصر صالح العطية يحقق فوزًا مريحًا في رالي عُمان الدولي، مسجلًا انتصاره الـ92 في بطولة الشرق الأوسط للراليات، ومحققًا رقمًا قياسيًا بفوزه التاسع في عُمان، بعد فوزه السادس في رالي داكار. - رغم تعرض سيارة العطية لثلاثة ثقوب بطيئة في الإطارات، إلا أن مشاكل الإطارات لمنافسه عبد الله الرواحي منحته هامش فوز مريح بفارق دقيقتين و08.8 ثانية. - عبد الله الرواحي يعود للمنافسات بعد غياب طويل، محققًا المركز الثاني، بينما ناصر خليفة العطية يبدأ حملته بشكل مثالي بحصوله على المركز الثالث.

واصل القطري ناصر صالح العطية تألقه اللافت، بعدما حقق فوزًا مريحًا في النسخة التاسعة والعشرين من رالي عُمان الدولي، الذي اختتم منافساته اليوم السبت، ضمن الجولة الافتتاحية من بطولة الشرق الأوسط للراليات (فيا).

وبرفقة ملاحه الإسباني كانديدو كاريرا، الذي دوّن بدوره فوزه السادس في بطولة الشرق الأوسط إلى جانب السائق القطري، فاز العطية بـ10 مراحل خاصة من أصل 13 مرحلة حصوية، ليحصد انتصاره رقم 92 في مسيرته ببطولة الشرق الأوسط، ويحقق رقمًا قياسيًّا جديدًا بفوزه التاسع في رالي عُمان، وذلك بعد سبعة أيام فقط من فوزه التاريخي السادس برالي داكار.

وعلى مدار ثلاثة أيام من المنافسات انطلقت من مدينة صحار وعبر جبال الحجر الخلابة، تعرضت سيارة العطية من طراز أوتوتيك شكودا فابيا RS لثلاثة ثقوب بطيئة في الإطارات، غير أن الإطارات المثقوبة التي عاناها منافسه العُماني عبد الله الرواحي منحت العطية هامش فوز مريح بلغ دقيقتين و08.8 ثانية. وقال العطية عقب الفوز بحسب الموقع الرسمي للرالي:"رقم قياسي جديد، وآمل أن تتواصل الأرقام القياسية. نحن سعداء جدًّا بالوجود في عُمان ودعم بطولة الشرق الأوسط والاستمرار فيها. قدمنا سباقًا رائعًا دون أخطاء، وحافظنا على الإطارات في أول مرحلتين هذا اليوم، قبل أن نضغط بقوة في مرحلة القوة".

وتمكن عبد الله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمّود من الفوز بالمراحل الثالثة والحادية عشرة والثانية عشرة، وفرضوا ضغطًا حقيقيًّا على العطية في عدة مراحل، رغم عودة الرواحي إلى المنافسات بعد غياب دام أكثر من ستة أشهر بسبب الإصابة. غير أن ثلاث ثقوب مكلفة في الإطارات أنهت طموحه بالفوز، ليكتفي بالمركز الثاني. أما القطري المخضرم ناصر خليفة العطية، الساعي للدفاع عن لقب فئة السائقين المخضرمين في بطولة الشرق الأوسط، فقد بدأ حملته بشكل مثالي بحصوله على المركز الثالث إلى جانب ملاحه اللبناني زياد شهاب على متن فورد فييستا.

وحل الأردنيان شاكر جويحان ومصطفى جمعة في المركز الرابع، وفرضوا سيطرتهم الكاملة على فئة MERC2 على متن ميتسوبيشي لانسر إيفوليوشن إكس، متقدمين بفارق 11 دقيقة و16.5 ثانية عن الطاقم الكويتي جاسم المقوع وسليمان الهلال. وجاء الأردنيان سامي فليفل وإبراهيم علي في المركز السادس، والثاني ضمن فئة MERC2، فيما أكمل محمد الشرفا ويزن جمعة جميع المراحل الـ13 ليحلا سابعًا. وتتواصل منافسات بطولة الشرق الأوسط للراليات بإقامة رالي قطر الدولي، خلال الفترة من 4 إلى 7 فبراير/شباط المقبل.