العطية يقبض على صدارة اليوم الأول لرالي قطر الدولي

- ناصر صالح العطية، المعروف بـ"سوبرمان" الرياضة القطرية، يتصدر رالي قطر الدولي على متن "شكودا فابيا آر أس رالي 2"، متفوقًا بفارق 92 ثانية عن أقرب منافسيه، عبد العزيز الكواري. - السائق المحلي محمد المري يبرز في فئة رالي2، محققًا المركز الثالث رغم قلة خبرته مع "سيتروين سي3"، بينما يواصل ناصر خليفة العطية تصدر بطولة "ماسترز" للاتحاد الدولي للسيارات. - تحديات الإطارات تؤثر على أداء بعض السائقين، مثل حمزة باخشب وعبد الله الرواحي، مما يغير ترتيبهم في المراحل المختلفة.

أنهى "سوبرمان" الرياضة القطرية والعالمية، ناصر صالح العطية وملاحه الإسباني كانديدو كاريرا على متن "شكودا فابيا آر أس رالي 2"، المراحل الستّ الأولى من رالي قطر الدولي، الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات للعام الحالي، في المركز الأول للترتيب العام اليوم الجمعة.

وأحكم العطية، المتوّج مطلع العام بلقب رالي دكار للمرة السادسة في مسيرته، قبضته على 5 مراحل خاصة بالسرعة بوقت إجمالي قدره 57:25 دقيقة متقدماً بفارق مريح بلغ 92 ثانية عن مواطنه عبد العزيز الكواري وملاحه شقيقه ناصر، خلف مقود سيارة "شكودا فابيا آر أس". وفرض السائق المحلي محمد المري نفسه بقوة في فئة رالي2 بالرغم جلوسه للمرّة الأولى خلف مقود سيارة "سيتروين سي3"، ليحتلّ عن جدارة المركز الثالث في الترتيب العام.

وقال العطية بحسب بيان اللجنة المنظمة للرالي: "واجهنا اليوم بعض الحالات البطيئة لانثقاب الإطارات، وحاولنا التعامل معها. أعتقد أنه في هذا النوع من الراليات، يجب توخي الحذر وعدم القيادة بسرعة جنونية"، وأضاف بطل الشرق الأوسط 20 مرة: "لقد قدمنا أداءً جيداً ولدينا فارق مريح. هذا فارق جيّد، لكن غداً علينا أن نكون في قمة أدائنا. كان نظام التعليق أفضل بكثير بعد ظهر اليوم، فقد قمنا بتعديله قليلاً ليصبح أقسى"، وقال المري: "سنحاول الحفاظ على الفارق لنضمن المراكز الثلاثة الأولى على منصة التتويج للقطريين. لم أملك الوقت الكافي لقيادة السيارة، لكنني أبذل قصارى جهدي".

وتسبب توقف السائق السعودي حمزة باخشب، نجل بطل الشرق الأوسط السابق للراليات عبدالله باخشب، مع ملاحه لوركان مور لتبديل إطار مثقوب في المرحلة الافتتاحية، بخسارته أكثر من ثلاث دقائق، لكنه نجح في تعويض تأخره، ومارس ضغوطات كبيرة ليرتقي إلى المركز الخامس عند منتصف النهار. ثم تجاوز السائق المحلي ناصر خليفة العطية وملاحه اللبناني زياد شهاب خلال مراحل ما بعد الظهر، واستقر رابعاً.

وحل ناصر خليفة العطية الذي واصل تصدره لبطولة سائقي الأساتذة "ماسترز" التابعة للاتحاد الدولي للسيارات "فيا" في المركز الخامس، تاركاً المركز السادس للسائق الأردني شاكر جويحان. وواجه السائق العُماني عبد الله الرواحي حالتَي انثقاب للإطارات في المرحلة الثانية، ما أدى إلى إحباط مساعي بطل الشرق الأوسط لعام 2023 لتحقيق باكورة انتصاراته في قطر، فاضطر للتوقف وتغيير أحد الإطارات، وخسر بذلك أكثر من خمس دقائق، ثم واصل مع ملاحه الأردني عطا الحمود مسيرته على متن سيارة شكودا متهالكة، لكنه تعرض لحالة انثقاب جديدة في المرحلة السادسة الأخيرة لهذا اليوم، ليتراجع إلى المركز السابع. وأكمل عشرون متسابقاً من أصل 23 شاركوا القسم الأول لرالي قطر الدولي. فيما ستُقام ستّ مراحل خاصة إضافية يوم غدٍ السبت قبل أن يختتم الرالي بحفل الختام في مدينة لوسيل.