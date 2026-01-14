العطية يستعيد صدارة رالي دكار في المرحلة العاشرة

- استعاد السائق القطري ناصر العطية صدارة رالي دكار بعد احتلاله المركز الثاني في المرحلة العاشرة، متفوقاً بفارق 12 دقيقة عن أقرب منافسيه، الجنوب أفريقي هنك لاتيغان، الذي واجه مشكلات تقنية. - العطية، المتوج باللقب خمس مرات، أظهر مهاراته في مرحلة الماراثون الصعبة التي بلغت 420 كيلومتراً، معتمداً على قيادة ضاغطة وملاحه البلجيكي فابيان. - الفرنسي سيباستيان لوب، رغم معاناته، تقدم إلى المركز الرابع في الترتيب العام، بينما تراجع الإسباني ناني روما إلى المركز الثالث.

استعاد السائق القطري ناصر صالح العطية (داسيا)، الأربعاء، صدارة الترتيب العام لرالي دكار المقام في السعودية، بعد يوم من فقدانها، باحتلاله المركز الثاني في المرحلة العاشرة بين مخيم الماراثون وبيشة، خلف صاحب أسرع توقيت الفرنسي ماتيو سيرادوري (سنتشوري).

واعتُبر العطية، المتوّج باللقب 5 مرات، الفائز الأكبر في مرحلة الماراثون التي بلغت مسافتها الإجمالية 420 كيلومتراً، حيث فرض سيطرته على الكثبان الرملية، وعاد إلى صدارة الترتيب العام متفوقاً على منافسيه بفارق كبير. وقال العطية مع نهاية المرحلة، وقد بدا التعب واضحاً على وجهه بحسب (فرانس برس): "المرحلة صعبة، لم تكن سهلة. تستهلك الكثير من جسدك ومن ذهنك وعقلك".

وأضاف القطري الذي وصل متأخراً بفارق 6.12 دقائق عن سيرادوري (4.48.27 ساعات): "حاولنا أن نعتمد القيادة الضاغطة منذ البداية حتى النهاية، وقام فابيان (ملاحه البلجيكي) بعمل جيد. نحن سعداء جداً، والحظ وقف إلى جانبنا أيضاً، لأننا كنا ندرك جيداً أن المرحلة اليوم ستكون صعبة جداً".

وكان العطية قد تخلى عن المركز الأول في الترتيب العام مع نهاية المرحلة التاسعة، ليتراجع إلى المرتبة الثالثة متأخراً بفارق 1.10 دقيقة عن المتصدر الجديد الإسباني ناني روما (فورد رايسينغ)، إلّا أن سائق داسيا استغل أخطاء منافسيه ومشكلاتهم، ليُحكم قبضته مجدداً على الصدارة، متقدماً بفارق 12 دقيقة عن أقرب مطارديه، الجنوب أفريقي هنك لاتيغان (تويوتا غازو).

وعلى غرار العديد من السائقين، واجه لاتيغان، وصيف النسخة الماضية خلف السعودي يزيد الراجحي، العديد من المشكلات، حيث نفد الوقود على متن سيارته، وارتكب ملاحه خطأً في ملاحظات الطريق، وعانى في المرحلة الماضية من تعطل نظام التوجيه. كذلك تراجع ناني روما الذي أنهى المرحلة في المركز الحادي عشر، إلى المركز الثالث، متأخراً بفارق 12:50 دقيقة عن العطية.

أما سائق داسيا الآخر، الفرنسي سيباستيان لوب، الذي ما زال يلهث خلف فوزه الأول في رالي دكار، وبعد معاناة كبيرة في الأيام الأخيرة، فقد أنهى المرحلة في المركز الثالث برفقة ملاحه ومواطنه إدوارد بولانجي، وسمحت هذه النتيجة لبطل العالم للراليات 9 مرات، بالتقدم إلى المركز الرابع في الترتيب العام بفارق 23:04 دقيقة عن العطية.