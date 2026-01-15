العطية يحافظ على صدارة رالي دكار ويكشف استراتيجيته للنجاح

- نجح ناصر العطية في الحفاظ على صدارة رالي دكار بالسعودية بعد المرحلة الحادية عشرة، متفوقاً على ناني روما بفارق 8 دقائق و40 ثانية، رغم احتلاله المركز السابع في المرحلة. - في فئة الدراجات النارية، فاز الأميركي سكايلر هاوز بالمرحلة، متقدماً على زميله أدريان فان بيفيرين، بينما يواصل الأرجنتيني لوسيانو بينافيديس تصدر الترتيب العام بفارق ضئيل عن منافسيه. - العطية عبّر عن سعادته بالنتائج، مؤكداً أهمية الحفاظ على الوتيرة لتحقيق الفوز النهائي في دكار.

نجح السائق القطري ناصر صالح العطية على متن سيارة داسيا في الحفاظ على صدارة الترتيب العام لرالي دكار المقام في السعودية بعد ختام المرحلة الحادية عشرة اليوم الخميس، والتي فاز بها السويدي ماتياس إكستروم، وذلك بعدما احتلّ البطل السابق في خمس مناسبات المركز السابع في المرحلة التي وصلت مسافتها إلى 720 كيلومتراً.

وحافظ العطية على المركز الأول بعدما بقي متفوقاً على الإسباني ناني روما من فريق فورد، بفارق ثماني دقائق و40 ثانية، فيما يأتي الفرنسي سيباستيان لوب ثالثاً، وإثر ذلك، قال العطية بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس" اليوم الخميس: "نحن سعداء جداً بإنهاء اليوم لأنّه لم يكن سهلاً ولم نكن نعرف الوتيرة التي يجب أن نسير بها، عندما رأينا سيباستيان يقترب، تركناه يتجاوزنا وبقينا خلفه طوال الطريق. أنا سعيد وسنرى ما سيحدث غداً، علينا فقط أن نفعل ما فعلناه اليوم نفسه. إذا خسرنا دقيقتين أو ثلاثاً أو أربعاً، فلا مشكلة، المهم أن ننهي دكار في المركز الأول"، وكان العطية قد فقد الصدارة في المرحلة التاسعة، لكنه استطاع استعادتها في المرحلة العاشرة (الماضية).

وفي فئة الدراجات النارية، فاز الأميركي سكايلر هاوز، سائق هونداً، بعد تقدّمه بفارق 21 ثانية على زميله الفرنسي أدريان فان بيفيرين، ليصبح تاسع أميركي يحقق انتصاراً في إحدى مراحل دكار للدراجات، بينما يواصل الأرجنتيني لوسيانو بينافيديس (كيه تي إم) تصدر الترتيب العام، وسط ملاحقة شديدة من خمسة متسابقين، وبفارق يقل عن دقيقة، بينهم الأميركي ريكي برابيك، الفائز مرتين والذي يحتلّ الوصافة حالياً.