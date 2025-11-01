العزوزي خارج حسابات الركراكي واسم مونديالي مرشح لتعويضه

- تعرض أسامة العزوزي، نجم نادي أوكسير الفرنسي، لإصابة في الكاحل ستبعده عن مباراتي المغرب الوديتين ضد موزمبيق وأوغندا، مما يثير الشكوك حول مشاركته في كأس أمم أفريقيا 2025. - مدرب منتخب المغرب، وليد الركراكي، لا يواجه مشكلة في غياب العزوزي، حيث يمتلك بدائل قوية مثل سفيان أمرابط وعزالدين أوناحي، ويفكر في استدعاء نعيم بيار، نجم فوجيا الإيطالي. - نعيم بيار، الذي تألق في كأس العالم للشباب، يُعتبر مشروع لاعب وسط متكامل، ويُتابع عن كثب من قبل الجهاز الفني للمنتخب المغربي لتعزيز صفوف الفريق.

تلقى نجم نادي أوكسير الفرنسي، أسامة العزوزي (24 عاماً)، ضربة قوية بعد تعرضه لالتواء في كاحله خلال المباراة أمام ستراسبورغ، الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم، ما يعني أنه سيغيب آلياً عن المباراتَين الوديتَين اللتين سيخوضهما منتخب المغرب أمام موزمبيق وأوغندا يومَي 14 و18 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على أرضية الملعب الكبير في مدينة طنجة المغربية، شمال المملكة، استعداداً لبطولة كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في الفترة الممتدة ما بين 21 ديسمبر/كانون الأول و18 يناير/كانون الثاني القادمين.

وكان المدير الفني لمنتخب أسود الأطلس، وليد الركراكي (50 عاماً)، وضع اسم أسامة العزوزي ضمن القائمة الموسعة، تمهيداً لاستعادته مجدداً بعد غياب طويل عن التشكيلة، لكن استمرار تعرضه للإصابات قد يحرمه، ليس فقط من خوض مباراتي موزمبيق وأوغندا، بل من الحضور أيضاً في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025. وفي هذا الإطار، أوضح مدرب نادي أوكسير الفرنسي، كريستوف بيليسييه (60 عاماً)، في مؤتمر صحافي أن إصابة أسامة العزوزي ليست بسيطة، لذا سيخضع لفحوصات إضافية من أجل تحديد مدة غيابه، مشيراً إلى أن مشاركته في المباريات المقبلة مستبعدة.

ووفقاً لمعلومات حصل عليها "العربي الجديد"، السبت، من مصدر بالجهاز الفني لمنتخب المغربي، فإنّ غياب أسامة العزوزي عن مباراتَي موزمبيق وأوغندا لن يطرح أي مشكلة للمدرب وليد الركراكي، نظراً لامتلاكه عدداً من النجوم القادرين على شغل مركز وسط الملعب، في مقدمتهم سفيان أمرابط (29 عاماً)، وعزالدين أوناحي (25 عاماً)، وبلال الخنوس (21 عاماً)، وأضاف المصدر أن المدرب الركراكي يفكر جدياً في استدعاء نجم نادي فوجيا الإيطالي، نعيم بيار (20 عاماً)، نظراً للمستويات المبهرة التي قدمها خلال بطولة كأس العالم بتشيلي برفقة منتخب أشبال الأطلس.

ويعد نعيم بيار من أبرز نجوم أبطال العالم للشباب، ويراهن عليه الاتحاد المغربي لكرة القدم لتدعيم صفوف المنتخب الأول خلال السنوات المقبلة، كما يحظى اللاعب بمتابعة خاصة من طاقم المدرب وليد الركراكي، الذي يرى فيه مشروع لاعب وسط متكامل قادر على التمركز الجيّد وتغطية المساحات، ما يجعله مرشحاً قوياً لتعويض غياب العزوزي وربما حجز مكان دائم في المستقبل القريب.