فرض العرب سطوتهم بالأرقام في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بعدما عكس التفوق الهجومي والانضباط الدفاعي حقيقة الحضور القوي للمنتخبات العربية، التي لم تكتفِ بالمنافسة، بل وضعت نفسها في قلب المشهد اعتماداً على لغة الإحصائيات قبل أي اعتبار آخر.

وتصدّر الهجوم النيجيري المشهد القاري بتسجيله ثمانية أهداف، ليؤكد فاعلية هجومية عالية، لكن اللافت كان مباشرة خلفه، إذ لاحقته السنغال والجزائر برصيد سبعة أهداف لكل منهما، مع أفضلية واضحة للمنتخب الجزائري الذي جمع بين التنوع الهجومي والقدرة على الحسم، ليكون طرفاً عربياً حاضراً بقوة في صراع الصدارة. ولم يبتعد المغرب وتونس عن دائرة التألق، بعدما سجّل كل منتخب ستة أهداف، ليؤكدا أن التفوق العربي لم يكن حالة معزولة، بل امتد عبر أكثر من منتخب، بأساليب مختلفة جمعت بين السرعة، التنظيم، والنجاعة أمام المرمى، مع استغلال عامل الجمهور.

في الجهة المقابلة، كشفت الأرقام هشاشة بعض الخطوط الهجومية، بعدما فشلت جزر القمر وبوتسوانا في تسجيل أي هدف، لتتذيلا ترتيب الهجوم، في صورة تعكس محدودية الحلول وصعوبة مجاراة نسق البطولة، وسط ظروف لم تكن مواتية للمنتخب العربي. أما على الصعيد الدفاعي، برز التباين بوضوح، إذ سجّلت أوغندا وبوتسوانا أسوأ الأرقام باستقبال سبعة أهداف، تليهما غينيا الاستوائية وزيمبابوي بستة أهداف، ما أكد معاناة هذه المنتخبات في التنظيم والتمركز.

في المقابل، فرض العرب حضورهم مجدّداً في أقوى الخطوط الخلفية، بعدما تصدرت المغرب ومصر والجزائر قائمة أقوى الدفاعات، باستقبال هدف وحيد فقط، في إنجاز يعكس الانضباط التكتيكي، وقوة الحراس، وصلابة المنظومة الدفاعية، إلى جانب الإصرار والعزيمة على تحقيق الإنجاز هذه المرة.

وبين تفوق هجومي وانضباط دفاعي، لم تكتفِ المنتخبات العربية بتأكيد حضورها في أمم أفريقيا، بل قدّمت نفسها قوةً واقعيةً مدعومة بالأرقام لا بالشعارات، بعدما جمعت بين النجاعة أمام المرمى والصلابة في الخط الخلفي، وكشفت الإحصائيات أن هذا التفوق لم يكن نتاج مباراة عابرة أو ظرف مؤقت، بل ثمرة منظومة متكاملة فرضت إيقاعها على المنافسين. ومع اقتراب الأدوار الحاسمة، تدخل المنتخبات العربية السباق بثقة أعلى، وهي تدرك أن الطريق إلى اللقب يمر عبر هذا التوازن الصعب، إذ لا يكفي الهجوم وحده، ولا يصمد الدفاع دون جرأة، في بطولة لا ترحم إلّا من يتقن اللعب بالأرقام كما بالأقدام.