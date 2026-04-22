العرب يتوهجون في ملاعب أوروبا بين الأهداف والصناعة

- تألق النجوم العرب في الملاعب الأوروبية، حيث سجل عبد الصمد الزلزولي هدفاً وصنع هدفين في مباراة جيرونا وريال بيتيس، بينما أحرز عز الدين أوناحي هدفاً من ركلة جزاء، رغم خسارة فريقه 3-2. - في كأس فرنسا، ساهم المدافع السعودي سعود عبد الحميد في تأهل لانس إلى المباراة النهائية بصناعة هدفين في الفوز 4-1 على تولوز، مما يعزز مكانته كأحد أفضل اللاعبين العرب في الدوري الفرنسي. - الجزائري كميل نيغلي تألق مع ميلوال بتسجيله هدفاً وصناعة آخر في الفوز 3-1 على ستوك سيتي، رافعاً رصيده إلى خمسة أهداف هذا الموسم.

تابع النجوم العرب تألقهم في مختلف الملاعب الأوروبية، إذ شهدت مباريات مساء الثلاثاء، في مختلف الدوريات، تألقاً عربياً لافتاً بأشكال مختلفة، كان أبرزها تسجيل الأهداف. وتميّزت مباراة جيرونا وضيفه ريال بتيس في الدوري الإسباني، بالتنافس بين نجوم منتخب المغرب على خطف الأضواء.

وسجل عبد الصمد الزلزولي هدفاً في اللقاء، ومنح فريقه التقدم (2ـ1)، وهو الهدف السادس في موسمه الحالي، كما صنع هدفين في هذه المواجهة، ليفرض نفسه نجماً في اللقاء مؤكداً أنه من بين أفضل العناصر العرب في أوروبا في المواسم الأخيرة. وجاء الردّ سريعاً من عز الدين أوناحي، من ركلة جزاء ليُعيد فريقه في المباراة، ولكن ذلك لم يكن كافياً بما أن ريال بيتيس انتصر في النهاية (3ـ2).

وفي كأس فرنسا، نجح لانس في الوصول إلى المباراة الختاميّة بعد انتصاره على تولوز (4ـ1)، وشهدت المباراة تألق المدافع السعودي، سعود عبد الحميد، الذي صنع هدفين في المباراة ليترك بصمته مع الفريق بعد أن تألق في مباريات الدوري، ويُساعد لانس على الوصول إلى المباراة الختامية، وأصبح سعود عبد الحميد من بين أفضل اللاعبين العرب في الدوري الفرنسي بفضل مساهماته التهديفية الكبيرة.

وسجل الجزائري كميل نيغلي حضوراً قوياً، في مباراة فريق ميلوال، إذ سجل هدفاً وصنع هدفاً. وقاد الجزائري فريقه إلى هزم ستوك سيتي بنتيجة (3ـ1) في منافسات الدرجة الإنكليزية الثانية. ورفع نيغلي رصيده إلى خمسة أهداف في الموسم الحالي.