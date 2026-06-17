العرب دون انتصار بعد الظهور الأول... إخفاقات متفاوتة وآمال بالتصحيح

- شهدت الجولة الأولى من كأس العالم 2026 غياب الانتصارات العربية، حيث لم تتمكن المنتخبات العربية الثمانية المشاركة من تحقيق الفوز، رغم تحقيق أربعة تعادلات، منها تعادل قطر التاريخي أمام سويسرا. - واجهت المنتخبات العربية منافسين أقوياء، مما صعّب عليها تحقيق الانتصارات، حيث تعرضت تونس لهزيمة قاسية أمام السويد، وخسر العراق أمام النرويج، بينما فشل الأردن والجزائر في تحقيق نتائج إيجابية. - تتطلع المنتخبات العربية لتحسين أدائها في المباريات القادمة، مع فرص واعدة لقطر لتحقيق أول انتصار أمام كندا، بينما تسعى الفرق الأخرى لتصحيح الأخطاء وتعزيز فرص التأهل.

غابت انتصارات العرب في الجولة الأولى من كأس العالم 2026، فبعد اكتمال ظهور المنتخبات العربية المشاركة في المونديال، فشلت جميعها في حصد الانتصار وإهداء جماهيرها أول ثلاث نقاط. وتشهد النسخة الحالية حضوراً عربياً تاريخياً بتأهل كل من: الأردن والسعودية وقطر والعراق والمغرب والجزائر وتونس ومصر، وسنشهد بعد أيام مواجهة عربية خالصة بين الجزائر والأردن في الجولة الثانية من المجموعة العاشرة.

وحقق العرب أربعة تعادلات في الجولة، البعض منها يُعتبر استثنائياً، بما أن منتخب قطر حصد نقطة تاريخية أمام سويسرا، هي الأولى له خلال تاريخه في كأس العالم. وكان منتخب المغرب قريباً من حصد الانتصار أمام البرازيل بسيطرته على المباراة، ولكنه قبل هدفاً في الشوط الأول حرمه من الفوز رغم تعدد الفرص. أما منتخب مصر، فقد كان متقدماً طوال فترات المباراة أمام بلجيكا، قبل أن تهتز شباكه في آخر دقائق المواجهة، كما فوّت المنتخب السعودي فرصة الانتصار على أوروغواي، بعد أن تقدم خلال معظم فترات اللعب.

وانقادت بقية المنتخبات إلى هزائم، كانت أعرضها تلك التي مُني بها منتخب تونس أمام السويد بنتيجة (1-5)، وهي أعرض هزيمة لـ"نسور قرطاج" في مشاركاته بكأس العالم، كما خسر منتخب العراق أمام النرويج بنتيجة (1-4)، وكان قادراً على الحصول على نتيجة أفضل، بعدما عدّل النتيجة في الشوط الأول، ولكن الأخطاء الفردية كانت حاسمة، تماماً كما حصل مع منتخب الأردن الذي فوّت على نفسه فرصة الخروج بنتيجة أفضل أمام النمسا بخسارته (1-3)، في وقت فشل فيه منتخب الجزائر في الصمود أمام حامل اللقب، منتخب الأرجنتين لينهزم (0-3).

وواجهت مختلف المنتخبات العربية منافسين من الحجم الكبير، وهو ما يبرر الصعوبات التي وجدتها لحصد الانتصار، ولكن الوضع سيختلف بلا شك، وربما نشهد أول انتصارات العرب في البطولة بداية بمنتخب قطر الذي سيواجه منظم البطولة كندا، فجر الجمعة المقبل، حيث تبدو فرص العنابي وافرة للانتصار. وستحاول المنتخبات العربية الآخرى مراجعة الأخطاء التي ارتكبتها في المباريات الأولى، من أجل التعويض، ودعم الفرص في التأهل إلى النهائيات.