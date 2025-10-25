العربي يسجّل وشرقي يردّ: ليلة عربية خالصة في قمة نانت وباريس

- شهدت الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي تألقاً عربياً لافتاً، حيث سجل المغربي يوسف العربي هدفاً مبكراً لنانت، مما أشعل الإثارة في المباراة ضد باريس إف سي. - رد الجزائري سمير شرقي بهدف لباريس إف سي، مستعرضاً مهاراته الدفاعية والبدنية، مما أضفى جواً تنافسياً يعكس الحضور العربي المتطور في كرة القدم الفرنسية. - شارك في المباراة أيضاً الجزائري إيلان قبال والمصري مصطفى محمد، لكن تأثيرهما كان محدوداً، لتنتهي المباراة بفوز نانت 2-1، في ليلة مميزة للحضور العربي.

شهد الدوري الفرنسي في الجولة التاسعة تألقاً عربياً لافتاً، بعدما سجّل المغربي يوسف العربي (38 عاماً) هدفاً لصالح نانت وردّ الجزائري سمير شرقي (26 عاماً) مع باريس إف سي، في مباراة احتضنها ملعب النادي الباريسي، وقد حضر الثنائي المغاربي في أبرز لحظات المواجهة بين الفريقين، فصنعا مشهداً تنافسياً واضحاً يعكس الحضور العربي المتطور في كرة القدم الفرنسية.

وهاجم نادي نانت الفرنسي خصمه مباشرة منذ الدقائق الأولى، فهزّ المغربي يوسف العربي الشباك في الدقيقة الثانية بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة استقرت في المرمى المنافس، وفاجأ الهدف المبكر أصحاب الأرض الذين دخلوا المواجهة بطموح الفوز أمام جماهيرهم، بعد عروضهم القوية في انطلاقة الموسم، غير أنّ العربي قلب حساباتهم سريعاً وأشعل الإثارة منذ اللحظة الأولى.

وسعى النادي الباريسي إلى العودة سريعاً عبر هجمات منظمة ومحاولات من الركلات الحرة، فنجح في مبتغاه بفضل مدافعه الدولي الجزائري سمير شرقي، الذي لحق كرة بلا اتجاه واضح وحوّلها بذكاء نحو الشباك، لتنفجر المدرجات فرحاً، وقدّم شرقي بعدها عرضاً دفاعياً صلباً يؤكد جاهزيته البدنية والفنية، ويبرهن على تطوره منذ الظهور الأول بقميص المنتخب الجزائري.

وشارك في المواجهة لاعبون عرب بحثوا عن صناعة الفارق، من بينهم الدولي الجزائري إيلان قبال الذي حاول من دون أن يترك أثراً واضحاً، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 85، كما وظهر أيضاً المصري مصطفى محمد مع نانت منذ الدقيقة 70، إلا أن بصمته الهجومية بقيت محدودة، ليسدل الستار على اللقاء بفوز نانت بنتيجة هدفين مقابل واحد، في ليلة حملت توقيعات عربية حاضرة رغم اختلاف الأدوار.