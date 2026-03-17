العربي يحسم كلاسيكو قطر على حساب السد والدحيل يوقف انتصارات الشمال

- حسم نادي العربي كلاسيكو قطر بفوزه على السد (2-1)، رغم تقدم السد بهدف فيرمينو، ليحقق العربي دفعة قوية في الدوري. - تعرض نادي الشمال لهزيمة أمام الدحيل (1-3)، مما جمد رصيده عند 34 نقطة، بينما تقدم الدحيل للمركز السادس. - يستمر الدوري القطري بمنافسات مثيرة، حيث يسعى الغرافة لتحسين مركزه الثالث بالفوز على الأهلي، مما قد يغير ترتيب الفرق.

حسم نادي العربي، كلاسيكو قطر على حساب نادي السد، بعد الانتصار عليه بنتيجة (2ـ1)، مساء الثلاثاء في الأسبوع 19 من الدوري القطري لكرة القدم، مُلحقاً بمنافسه الخسارة الثانية توالياً بعد الهزيمة أمام أم صلال الجولة الماضية. وشهد كلاسيكو قطر إثارة كبيرة طوال فترات اللعب، بما أن السد، الذي استعاد مدربه روبيرتو مانشيني، بادر بالتهديف عبر البرازيلي روبيرتو فيرمينو رغم النقص العددي في صفوفه بعد طرد أحمد سهيل.

وعاد العربي بقوة في نهاية المباراة فعدّل النتيجة عبر بابلو ساربيا ثم أضاف إسحاق الحاج الهدف الثاني، ليعلن نفسه نجماً لكلاسيكو قطر. ورغم الهزيمة، فإن السد حافظ على صدارة الترتيب برصيد 38 نقطة بينما يحتل العربي المركز الخامس برصيد 28 نقطة، وتجرع الفريق دفعة قوية لبقية مباريات الدوري بعد حسم الكلاسيكو.

وتعرّض نادي الشمال، صاحب الوصافة، إلى هزيمة بنتيجة (1ـ3) أمام نادي الدحيل. فبعد أن تقدم في النتيجة عبر نجمه الجزائري بغداد بونجاح، تلقى نادي الشمال ثلاثة أهداف حكمت عليه بالهزيمة ليتجمد رصيده عند 34 نقطة وتنقصه مباراة واحدة، واحتل الدحيل المركز السادس برصيد 27 نقطة، وقد سجل أهداف الدحيل كل من ادميسلون جونيور عادل بولبينة وكريستوف بياتيك. وفي لقاء ثالث، قلب نادي الريان تأخره إلى انتصار على الوكرة بنتيجة (2ـ1) ليدعم الريان مركزه الرابع برصيد 41 نقطة، ويوجد الوكرة في المركز الثامن برصيد 23 نقطة.

وتتواصل منافسات الدوري القطري يوم الأربعاء، وقد نشهد تغييرات في الترتيب، ذلك أن نادي الغرافة ثالث الترتيب برصيد 34 نقطة، أمام فرصة مميزة لتحسين موقفه في حال تغلب على الأهلي، صاحب المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة، وبالتالي سنشهد المزيد من الإثارة.