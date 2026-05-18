العربي بطلاً لكأس ولي العهد الكويتي للمرة العاشرة

حصد نادي العربي لقب مسابقة كأس ولي العهد لكرة القدم، بعدما فاز على نظيره الكويت بنتيجة 3-0 في النهائي الذي أقيم اليوم الاثنين، ليحقق اللقب العاشر في تاريخه، معادلاً الرقم القياسي، والذي كان مسجلاً باسم منافسه المباشر في القمة الختامية، في حين بقي القادسية في المركز الثالث بتسعة ألقاب ويليه السالمية بلقبين ثم كاظمة بلقبٍ وحيد.

وانتهى الشوط الأول بين الطرفين بالتعادل السلبي، قبل أن يفتتح مهرجان العربي التهديفي، اللاعب محمد خالد في الدقيقة 54، ثم أضاف زميله علي خلف الهدف الثاني في الدقيقة 80، لينهي بعدها زيد قنبر المواجهة بهزه شباك نادي الكويت للمرة الثالثة عند الدقيقة 90.

ودخل العربي هذه المواجهة بعد فترة من الغياب الطويل عن المنافسات بسبب توقف المسابقة المحلية بفعل الأحداث الأمنية التي شهدتها منطقة الخليج، بينما كان وضع الكويت أفضل نسبياً بحكم أنّه خاض مواجهات دوري التحدي الآسيوي وحصد اللقب قبل أيامٍ قليلة على حساب فريق سفاي رينغ الكمبودي.

وكانت النقطة الفاصلة في المواجهة التي تغيّر بعدها كلّ شيء، حين رفع الحكم الغواتيمالي ماريو إسكوبار البطاقة الحمراء بوجه المدافع مهدي برحمة، بعدما تسبب في إيقاف يوسف ماجد عمداً خلال طريقه للانفراد بالحارس سعود الحوشان، وعلى إثرها استغل العربي الأمر ليحقق مراده في نهاية المطاف.

وعبّر مدرب نادي العربي ناصر الشطي، عن فخره وثقته الكبيرة في لاعبيه، إذ قال في تصريحات بعد المواجهة "لقد كانت ثقتي في اللاعبين بلا حدود، رغم الغياب القسري عن المشاركات الرسمية لمدة 84 يوماً بسبب الظروف التي مرت بها المنطقة. أثبت اللاعبون اليوم أنهم على قدر المسؤولية، وأن الإرادة والعزيمة تتغلبان على أي تحديات".