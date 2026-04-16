العربي بطلاً لكأس قطر لكرة السلة بعد تفوقه على الشمال

- توّج النادي العربي بلقب كأس قطر لكرة السلة للمرة الخامسة بعد فوزه على نادي الشمال بنتيجة 77-71 في المباراة النهائية بصالة الغرافة، بفضل أداء مميز وذكي. - تألق اللاعب البوسني ألميدين كيكانوفيتش بتسجيله 28 نقطة، بينما كان لاعب الشمال تايري كوانيل كرامب أفضل مسجل برصيد 36 نقطة، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتحقيق الفوز. - عزز العربي رصيده من الألقاب متفوقًا على الغرافة، وحصل على جائزة مالية قدرها 600 ألف ريال، بينما نال الشمال الميداليات الفضية وجائزة 400 ألف ريال.

حصد النادي العربي لقب بطولة كأس قطر لكرة السلة للمرة الخامسة في تاريخه بعد فوزه، اليوم الخميس، على نظيره نادي الشمال بنتيجة (77-71) في المباراة النهائية التي أقيمت في صالة الغرافة، وذلك من خلال إدارته المواجهة بشكل مميز وذكي.

واستطاع العربي تقديم مستوى طيب حين أنهى الربع الأول بنتيجة 24-13 على الرغم من قوة المنافس، فريق الشمال، الذي استطاع أن يتفوق في الربع الثاني بواقع 21-17، لكن ذلك لم يمنع العربي من رفع إيقاعه في الربع الثالث الذي حسمه لمصلحته بنتيجة 21-16، ليضاعف تقدّمه قبل الربع الأخير الذي ذهب لمصلحة الطرف الآخر بواقع 15-21.

ووصل نادي العربي إلى اللقب الخامس في تاريخه بعد تألق العديد من لاعبيه، وعلى رأسهم اللاعب البوسني ألميدين كيكانوفيتش، نجم نادي الرياضي بيروت سابقاً، الذي سجل 28 نقطة، في حين كان لاعب الشمال تايري كوانيل كرامب أفضل مسجلي المواجهة برصيد 36 نقطة، لكنها لم تكن كافية لمنح فريقه اللقب في نهاية المطاف.

وعزز نادي العربي رصيده في عدد الألقاب بكأس قطر، بعدما فضّ الشراكة مع نادي الغرافة صاحب الألقاب الأربعة، فيما تتساوى فرق نادي قطر والسد والريان والوكرة ولكل منها لقب واحد، مع الإشارة إلى أن الفريق الفائز باللقب في عام 2026 حاز على جائزة مالية قدرها 600 ألف ريال قطري، فيما نال نادي الشمال الميداليات الفضية وجائزة مالية قدرها 400 ألف ريال.

وعقب المواجهة، قال رئيس الاتحاد القطري لكرة السلة محمد سعد المغيصيب في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القطرية "قنا" الخميس: "النهائي جاء ترجمة حقيقية للتطور الذي تشهده كرة السلة القطرية، الجودة الفنية العالية والانضباط التكتيكي من الفريقين يعكسان العمل الكبير الذي تقوم به الأندية في تطوير مستوياتها. الاتحاد ماضٍ في تطوير المسابقات وتعزيز التنافس بما يرفع من مستوى اللعبة محلياً ويهيئها لمزيد من الحضور الخارجي".