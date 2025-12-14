- يستعد طارق السكتيوي، مدرب منتخب المغرب الرديف، لمواجهة الإمارات في نصف نهائي كأس العرب، معتمداً على نفس نظام اللعب الذي استخدمه ضد سوريا، مع تعديلات تكتيكية طفيفة للضغط العالي والهجوم المبكر لإرباك الخصم. - من المتوقع أن يشارك عبد الرزاق حمد الله بدلاً من طارق تيسودالي المصاب، بينما ينتظر الطاقم الطبي ترخيصاً من الفيفا بشأن حالة تيسودالي، نظراً لحساسية إصابات الرأس. - التشكيلة الأساسية للمغرب تشمل الحارس مهدي بنعبيد وعدداً من اللاعبين البارزين مثل حمزة الموساوي وسفيان بوفتيني، مع التركيز على تحصين الدفاع والكرات الثابتة.

وضع المدير الفني لمنتخب المغرب الرديف، طارق السكتيوي (48 عاماً)، اللمسات الأخيرة على الخطة التي سيعتمد عليها خلال مباراة منتخب الإمارات، غداً الاثنين، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القدس المحتلة، لحساب الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب، المقامة حالياً في قطر وتستمر حتى الـ18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ووفقاً لمعلومات حصرية حصل عليها "العربي الجديد"، الأحد، من مصدر في الجهاز الفني لرديف المغرب، رفض ذكر اسمه، فإن المدرب طارق السكتيوي يراهن على الحفاظ على نظام اللعب نفسه، الذي اعتمده خلال لقاء منتخب سورية في الدور ربع النهائي، مع إمكانية إجراء بعض التعديلات التكتيكية الخفيفة. وتابع المصدر في هذا الإطار: "يتجه السكتيوي إلى الحفاظ على ركائز المنتخب الرديف أمام منتخب الإمارات، التي تركت بصمتها في اللقاءات السابقة، مع الاعتماد على خطة لعب ترتكز على الضغط العالي منذ الدقائق الأولى والمبادرة نحو الهجوم، بغرض إرباك حسابات المنتخب المنافس ومنعه من بناء هجماته، عبر إرغامه على التراجع إلى الوراء. أما في الجانب الدفاعي، فمن المقرر أن يعمل المدرب طارق السكتيوي على تحصين الخط الخلفي وحثه على التركيز أكثر في الكرات الثابتة والتحولات السريعة، تفادياً لأي مفاجآت قد تعقد المهمة".

ومن المرجح أن تطرأ على تشكيلة رديف المغرب تعديلات بسيطة، تتمثل في إشراك المهاجم عبد الرزاق حمد الله (35 عاماً)، العائد بعد استنفاده عقوبة التوقيف لمباراتين، بدل طارق تيسودالي (31 عاماً)، الذي تعرض لإصابة على مستوى الرأس خلال مواجهة سورية، ما يفرض حالة من التريث قبل إشراكه مجدداً.

وفي هذا السياق، ينتظر الطاقم الطبي للمنتخب المغربي ترخيصاً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن حالة اللاعب تيسودالي، إذ تتطلب إصابات الرأس بروتوكولاً خاصاً وفحوصات دقيقة قبل السماح للاعب بالعودة إلى المنافسة، حفاظاً على سلامته.

ومن المقرر أن يبدأ منتخب رديف المغرب لقاء الإمارات بالتشكيلة الأساسية المكونة من الحارس مهدي بنعبيد، حمزة الموساوي، محمد بولكسوت، سفيان بوفتيني، مروان سعدان، ربيع حريمات، وليد الكرتي، أيمن زحزوح، أسامة طنان، عبد الكريم البركاوي، عبد الرزاق حمد الله.