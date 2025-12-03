العراق يُنهي عُقدة البحرين.. وأيمن حسين يكسر الصمت التهديفي

- حقق منتخب العراق فوزًا مهمًا على البحرين بنتيجة 2-0 في كأس العرب 2025، ليكسر سلسلة عدم الفوز في سبع مباريات سابقة ضد البحرين، بفضل أداء منظم وفعالية هجومية بارزة. - تألق أيمن حسين بتسجيله هدفًا برأسية، منهياً صيامه التهديفي منذ مارس الماضي، مع بروز الانسجام بين لاعبي الوسط والهجوم، وحيوية الأطراف التي ساهمت في اختراق دفاع البحرين. - عزز هذا الانتصار حظوظ العراق في التأهل لدور الثمانية، مانحًا الفريق دفعة معنوية قبل مواجهة السودان، في مجموعة تضم الجزائر والسودان.

افتتح منتخب العراق لكرة القدم مشواره في بطولة كأس العرب "قطر 2025"، بانتصار مهم على نظيره البحريني، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم اليوم الأربعاء، على استاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، لينجح في فك عُقدة استمرت سبع مباريات، لم يعرف فيها "أسود الرافدين" طعم الفوز أمام "الأحمر البحريني".

ودخل منتخب العراق المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد سلسلة من النتائج المميزة في الطريق إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026، ونجح الفريق في ترجمة هذه الإيجابية داخل الملعب، عبر أداء منظم وفاعلية هجومية بارزة. وخطفت عودة النجم أيمن حسين إلى هزّ الشباك الأضواء، بعدما سجّل الهدف الأول من كرة رأسية، ليضع حداً لصيامه التهديفي، الذي استمر منذ 25 مارس/ آذار الماضي، في لقاء الإياب أمام فلسطين، ضمن تصفيات كأس العالم 2026. وبرزت في اللقاء ثنائية الانسجام بين لاعبي الوسط والهجوم، مع أداء ثابت للعناصر الأساسية، إضافة إلى حيوية لاعبي الأطراف، الذين صنعوا الفارق في اختراق دفاع البحرين.

وعزز هذا الفوز حظوظ منتخب العراق في التأهل إلى دور الثمانية، خصوصاً أنه جاء على حساب منافس مباشر في مجموعة تضم الجزائر والسودان. كما منح هذا الانتصار لاعبيه دفعة معنوية كبيرة قبل خوض المباراة الثانية ضد "صقور الجديان"، في وقت يتطلع فيه "أسود الرافدين" إلى استثمار الزخم الإيجابي، لبناء مسار قوي في مشوار البطولة.