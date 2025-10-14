العراق يواجه السعودية.. بين تفوق رينارد وتاريخ "أسود الرافدين"

- يلتقي منتخب العراق مع نظيره السعودي في مباراة حاسمة ضمن ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يحتاج العراق للفوز بينما يكفي السعودية التعادل أو الفوز للتأهل. - يتفوق المدرب الفرنسي هيرفي رينارد على نظيره الأسترالي غراهام أرنولد في المواجهات السابقة، مما يعكس خبرته التكتيكية، ويأمل في قيادة السعودية للتأهل للمونديال مجددًا. - تاريخيًا، يتفوق العراق في المواجهات المباشرة مع السعودية، مما يضيف تحديًا إضافيًا لرينارد في هذه المباراة المرتقبة.

يواجه منتخب العراق نظيره السعودي اليوم الثلاثاء، عند الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القدس المحتلة، في الجولة الثالثة والأخيرة من ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

ويدخل "أسود الرافدين" اللقاء، الذي سيقام على مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة بالسعودية، وهم بحاجة للفوز فقط من أجل العبور، فيما يخوض "الأخضر" اللقاء بخياريي الفوز والتعادل لبلوغ المونديال، بعدما شهدت الجولة الأولى فوز "الأخضر" على إندونيسيا 3-2، والثانية انتصار العراق على إندونيسيا بهدف دون رد.

وعلى مستوى المواجهة الفنية بين المدير الفني للمنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد، ومدرب منتخب العراق، الأسترالي غراهام أرنولد، يظهر تفوق الأول بشكل واضح. فقد سجل رينارد سابقاً فوزاً واحداً وتعادلاً في مواجهاته المباشرة مع أرنولد ضمن تصفيات مونديال قطر 2022، بينما لم يتمكن المدرب الأسترالي من تحقيق أي انتصار على الفرنسي حتى الآن، ما يعكس تفوق الخبرة التكتيكية لرينارد. ويأمل رينارد أن يكرر إنجازه التاريخي بقيادة "الأخضر" للتأهل إلى كأس العالم 2026، بعدما ساهم في تأهله للنسخة السابقة، ليصبح أول مدرب يصل إلى هذا الإنجاز مع المنتخب السعودي.

وعلى الجانب الآخر، يكشف السجل التاريخي للمواجهات بين السعودية والعراق، بحسب الموقع الرسمي لجمعية إحصائيي كرة القدم، عن تفوق منتخب العراق، بعدما فاز في 18 مواجهة، مقابل 12 انتصاراً للسعودية، مع تسجيل سبعة تعادلات بين الفريقين. وتُظهر هذه الأرقام التاريخية التحدي الكبير الذي يواجهه رينارد في اللقاء ضد "أسود الرافدين"، إذ تجمع المباراة بين الخبرة التكتيكية الحديثة والرصيد التاريخي الطويل للعراق، ما يجعل اللقاء قمة مرتقبة في سباق التأهل إلى مونديال 2026.