نجح منتخب العراق في تحقيق الانتصار على ضيفه منتخب الإمارات في ملعب البصرة، بهدفَين مقابل هدف، ضمن إياب الملحق الآسيوي المؤهلة إلى الملحق العالمي الخاص ببطولة كأس العالم 2026، ليخطف "أسود العراق" البطاقة عن القارة الصفراء، بفضل نتيجة المباراتَين (3-2).

ودخل منتخب الإمارات المواجهة، بعدما ظهر نجوم "الأبيض" ملتزمين بخطة المدرب الروماني، كوزمين أولاريو، وهي تأمين الخط الدفاعي، والسيطرة على منطقة العمليات، وحرمان لاعبي منتخب العراق من تناقل الكرة على الأجنحة، ليجد "أسود الرافدين" أنفسهم دون حلول هجومية ناجحة، وبخاصة أن الهدّاف، أيمن حسين، كان معزولاً بسبب الرقابة اللصيقة المفروضة عليه.

ونجح منتخب الإمارات في الاستحواذ بنسبة 59% على الكرة خلال الشوط الأول، وإطلاق ستة تسديدات منها اثنتَين بين العارضة والقائمين، فيما بلغت نسبة استحواذ منتخب العراق 41%، مع تسديدة وحيدة على مرمى حارس المرمى، خالد عيسى، الذي لم يختبر بشكل حقيقي في أول 45 دقيقة، ما يكشف حجم سيطرة "الأبيض" على مجريات اللقاء، بعدما غابت النجاعة الهجومية لـ"أسود الرافدين".

وفي الشوط الثاني، فأجأ نجم منتخب الإمارات، يحيى نادر الجميع، بعدما انطلق بهجمة مرتدة سريعة، وقدّم كرة على طبق من ذهب إلى زميله كايو لوكاس، الذي نجح في ضرب مصيدة التسلّل، التي اعتمد عليها خط دفاع منتخب العراق، ووضع الكرة في شباك حارس المرمى، الذي فشل بالتصدي لها في الدقيقة 52، لينتفض نجوم "أسود الرافدين"، احتجاجاً على هذا الهدف، لكن الحكم أكد صحة قرار الحكم المساعد، ولا وجود لحالة تسلل على مهاجم "الأبيض".

واشتعلت المواجهة بعد هدف الإمارات، نتيجة قيام الجهاز الفني لمنتخب العراق بالدفع بالاستعانة بخدمات النجم مهند علي "ميمي"، الذي استطاع إدارك هدف التعادل، بعدما استغل غياب الرقابة الدفاعية المفروضة عليه، ونجح بوضع الكرة برأسه في شباك الحارس خالد عيسى بالدقيقة 66، ليدرك بذلك التعادل لـ"أسود الرافدين"، الذين ظهروا مُصرين على خطف الانتصار والتأهل إلى المحلق العالمي.

وفي الوقت البدل من الضائع وقبل نهاية الوقت الأصلي، حصل منتخب العراق على ركلة جزاء، بعدما عاد الحكم إلى الشاشة، بناء على طلب القائمين في غرفة تقنية الفيديو المساعد "فار"، وشاهد قيام يحيى نادر بلمس الكرة، التي أرسلها مهندي علي "ميمي" برأسه، لينبري على تنفيذها أمير العماري، ونجح في منح "أسود الرافدين" الانتصار الصعب والثمين 2-1، بعدما خطفوا بطاقة التأهل إلى الملحق العالمي.