- حقق منتخب العراق فوزاً مهماً في معسكره بإسبانيا استعداداً لكأس العالم 2026، بتغلبه على أندورا 1-0 بفضل هدف علي يوسف في الدقيقة 19، مما يعكس سيطرة "أسود الرافدين" على المباراة. - المدرب الأسترالي غراهام أرنولد استفاد من المباراة بتجربة لاعبين جدد ومنح الثقة للعائدين، مثل أحمد يحيى ومصطفى سعدون، مع تعزيز الهجوم عبر الكرات البينية والاختراق من العمق. - رغم الفوز، عانى المنتخب من غياب اللمسة الأخيرة، ويستعد لمواجهات أصعب ضد إسبانيا وفنزويلا قبل بدء منافسات كأس العالم.

نجح منتخب العراق في تحقيق الفوز، بأول اختبار له في معسكره المقام حالياً في إسبانيا تحضيراً لكأس العالم 2026، بعدما تغلب على منتخب أندورا بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب مونتيليفي في مدينة جيرونا الإسبانية، اليوم الجمعة.

وسيطر "أسود الرافدين" على مجريات اللعب في معظم فترات اللقاء، وبدا الطرف الأكثر حيويةً وفعاليةً، واستحقّ بجدارة الانتصار بهدف سجل في الدقيقة 19 بفضل تسديدة متقنة من لاعب نادي الطلبة، علي يوسف. وحقق المدرب الأسترالي غراهام أرنولد عدة مكاسب في هذا اللقاء، خصوصاً أنه واجه منتخباً متواضعاً نوعاً ما، الأمر الذي سمح له بمنح الثقة لبعض العناصر التي غابت لفترة عن المشاركة في صفوف المنتخب، مثل الظهيرين أحمد يحيى ومصطفى سعدون إضافة لصاحب الهدف علي يوسف، مع تجربة الوافد الجديد من مسابقة الدوري الأميركي، أحمد قاسم، ولاعب دندي يونايتد الاسكتلندي، داريو نامو، ويوسف النصراوي، لاعب إس في ريد النمساوي.

وتمكن مدرب العراق من فرض أسلوب هجوم لم يقتصر على الأجنحة فقط، بل من خلال الكرات البينية والاختراق من العمق، وهو الأمر الذي حاول تطبيقه كل من لاعب دهوك، بيتر كوركيس، إضافة إلى يوسف النصراوي، اللذين شاركا كبديلين في الشوط الثاني. ورغم المكاسب التي جناها "أسود الرافدين" في اللقاء، لكنهم عانوا من غياب اللمسة الأخيرة الحاسمة في العديد من الفرص، في الوقت الذي بقي فيه الخط الدفاعي دون اختبار حقيقي، نظراً لندرة هجمات الجانب الأندوري. وينتظر منتخب العراق، اختبارين أكثر صعوبة، من خلال مواجهة إسبانيا في مدينة لاكورونيا الإسبانية يوم 4 من يونيو/حزيران القادم، قبل أن يشد الرحال إلى الولايات المتحدة استعداداً لخوض مباراته الودية الثالثة أمام فنزويلا يوم 10 من الشهر ذاته، والتي ستكون الأخيرة قبل دخوله منافسات كأس العالم 2026، التي سيواجه فيها منتخبات النرويج وفرنسا والسنغال على التوالي.