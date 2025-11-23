العراق يكشف عن قائمة اللاعبين لبطولة كأس العرب 2025

كرة عربية
بغداد

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
23 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 14:45 (توقيت القدس)
منتخب العراق في ملعب زايد في أبو ظبي، 13 نوفمبر 2025 (Getty)
منتخب العراق في ملعب زايد في أبو ظبي، 13 نوفمبر 2025 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- كشف منتخب العراق لكرة القدم عن قائمة اللاعبين المشاركين في كأس العرب 2025 في الدوحة، بقيادة المدرب الأسترالي غراهام أرنولد، حيث يُعتبر المنتخب من المرشحين للمنافسة على اللقب.
- تضم القائمة أسماء بارزة في حراسة المرمى مثل فهد طالب، وفي الدفاع مصطفى سعدون، وفي الوسط أسامة رشيد، وفي الهجوم مهند علي، مما يعكس قوة الفريق.
- يلعب المنتخب العراقي في المجموعة الرابعة مع الجزائر وفرق أخرى من الملحق، مع توقعات بتخطي دور المجموعات والوصول إلى مراحل متقدمة.

كشف منتخب العراق لكرة القدم عن قائمة اللاعبين التي ستخوض منافسات بطولة كأس العرب 2025، التي ستُقام في الفترة من 1 وإلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، حيثُ يُعد منتخب أسود الرافدين من المرشحين للمنافسة على لقب البطولة العربية.

واختار مدرب منتخب العراق الأول، الأسترالي، غراهام أرنولد، الأسماء التي ستُشارك في منافسات بطولة كأس العرب 2025، إذ ضمّ منصب حراسة المرمى كلّاً من: فهد طالب، أحمد باسل، وجلال حسن، وشمل خط الدفاع كلّاً من: مصطفى سعدون، سعد ناطق، أكام هاشم، مناف يونس، ميثم جبار، وتكوّن خط الوسط من: أسامة رشيد، أمير صباح، حسين علي، أحمد يحيى، أحمد مكنزي، حسن عبد الكريم، ماركو فرج، سجاد جاسم، إبراهيم بايش، كرار نبيل.

وضم خط الهجوم محمد جواد، عمار محسن، مهند علي، أيمن حسين، علي جاسم، وهم الذين يعدون من أفضل نجوم منتخب أسود الرافدين، في البطولات القارية والدولية مؤخراً، ومن النجوم التي ساهمت في تأهل العراق إلى الملحق المونديالي العالمي الأخير المؤهل إلى بطولة كأس العالم 2026.

انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل بهدف لمثله (العربي الجديد/Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

منتخب العراق يطارد حلم الملحق العالمي والإمارات تتمسّك بالأمل

يُذكر أن منتخب العراق سيلعب في المجموعة الرابعة من منافسات بطولة كأس العرب، إلى جانب منتخبات الجزائر و(البحرين أو جيبوتي من الملحق)، و(السودان أو لبنان من الملحق)، ومن المتوقع أن يملك المنتخب العراقي فرصاً كبيرة لتخطي دور المجموعات والوصول إلى أدوار متقدمة في البطولة العربية.

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
كأس بطولة كأس العرب والتميمة الرسمية للبطولة (Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

"جحا" تميمة كأس العرب 2025.. فيلسوف البسطاء في التراث العربي

من مواجهة كليبيرز وهورنتس في ملعب سبيكتروم سنتر، 22 نوفمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

السلة الأميركية: 55 نقطة تاريخية لجيمس هاردن

فينيسيوس على ملعب فاليكاس، في 9 نوفمبر 2025 (دينيس دويل/Getty)
التحديثات الحية
ميركاتو
مباشر

فينيسيوس ومُستقبله مع ريال مدريد... ساعة الحسم تقترب