- أعلن المدرب الأسترالي غراهام أرنولد عن قائمة منتخب العراق النهائية لكأس العالم 2026، وهي أول مشاركة للمنتخب منذ 1986، وتضم 26 لاعباً مع غياب أسماء بارزة مثل أحمد مكنزي وبيتر كوركيس. - تشمل القائمة حراس المرمى جلال حسن وأحمد باسل وفهد طالب، بينما يضم خط الدفاع أحمد يحيى وميرخاس دوسكي، وخط الوسط يضم زيدان إقبال وكيفن يعقوب، أما الهجوم فيضم مهند علي وعلي يوسف. - ينافس منتخب العراق في المجموعة التاسعة مع فرنسا والنرويج والسنغال، ويهدف بقيادة أرنولد للتأهل إلى الدور الثاني.

أعلن مدرب منتخب العراق الأول، الأسترالي غراهام أرنولد (62 سنة)، اليوم الاثنين، القائمة النهائية التي ستخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك في أول مشاركة لمنتخب "أسود الرافدين" في المونديال منذ نسخة عام 1986.

وضمت قائمة منتخب العراق التي ستخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026، 26 لاعباً، وشهدت غياب أسماء بارزة مثل: أحمد مكنزي، وبيتر كوركيس، وحسن عبد الكريم، ويوسف نصراوي، وكميل سعد، وداريو نامو، وهي الأسماء التي سبق وأن كانت حاضرة في المعسكرات السابقة، وكانت من بين الأسماء التي ستكون حاضرة في البعثة النهائية التي ستُسافر إلى الولايات المتحدة الأميركية لخوض البطولة العالمية.

كرة عربية العراق وكأس العالم 2026: نامو بين الإصابة والجاهزية للمونديال

وجاءت قائمة منتخب العراق التي ستخوض بطولة كأس العالم 2026 على الشكل التالي: حراس المرمى: جلال حسن، أحمد باسل، وفهد طالب، وفي خط الدفاع: أحمد يحيى، ميرخاس دوسكي، آكام هاشم، ريبين سولاقا، زيد تحسين، مناف يونس، حسين علي، مصطفى سعدون، وفرانس بطرس، في المقابل ضم خط الوسط: أيمار شير، زيدان إقبال، كيفن يعقوب، أمير العماري، زيد إسماعيل، علي جاسم، ماركو فرج، أحمد قاسم، إبراهيم بايش، ويوسف الأمين، أما خط الهجوم فضم مهند علي، علي يوسف، أيمن حسين، وعلي الحمادي.

ويُنافس منتخب العراق في المجموعة التاسعة في بطولة كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات فرنسا والنرويج والسنغال، وسيُحاول بقيادة المدرب الأسترالي، غراهام أرنولد، محاولة التأهل إلى الدور الثاني من البطولة العالمية، خصوصاً أنه لديه فرصة لاحتلال المركز الثالث والتأهل بين الكبار إلى أدوار متقدمة.