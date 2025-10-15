- غياب أيمن حسين أثر بشكل كبير على هجوم منتخب العراق، حيث فشل البدلاء في تعويضه، مما أدى إلى استحواذ بلا فاعلية حقيقية في الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2026. - المدرب الأسترالي غراهام أرنولد لم يتمكن من قراءة إمكانات لاعبيه بشكل صحيح، مما أدى إلى تغييرات متكررة في التشكيلة الأساسية وغياب الانسجام، كما ظهر في قراراته المثيرة للجدل في المباريات الحاسمة. - رغم الإمكانات الفردية الكبيرة، يعاني المنتخب من غياب رؤية تكتيكية واضحة، مما يستدعي إعادة تقييم المنهج الفني وتحديد مشروع طويل الأمد قبل المباراة الفاصلة ضد الإمارات.

دفع منتخب العراق ثمن غياب هدافه الأبرز أيمن حسين (29 عاماً)، الذي حرمته الإصابة من المشاركة في الملحق الآسيوي المؤهل إلى مونديال 2026، لتظهر مع غيابه مشكلة واضحة في الخط الأمامي، بعدما فشل البدلاء في تعويض حضوره، أو إحداث الفارق المطلوب في المباريات الحاسمة.

وافتقد "أسود الرافدين" اللاعب القادر على إنهاء الهجمات، وتحويل الفرص إلى أهداف، لتكون الهجمات عبارة عن استحواذ بلا فاعلية حقيقية. وفي الوقت ذاته، كشف الملحق الآسيوي عن محدودية الرؤية الفنية للمدرب الأسترالي، غراهام أرنولد، الذي لم يتمكن حتى الآن من قراءة إمكانات لاعبيه بالشكل الصحيح. فالتغييرات المتكررة في التشكيلة الأساسية، وعدم الثبات على عناصر محددة، انعكست سلباً على انسجام منتخب العراق وأسلوب لعبه.

وظهر ذلك جلياً في قراراته الأخيرة، بعدما اعتمد على أسماء مثل بشار رسن وشيركو كريم بشكل أساسي في مواجهة إندونيسيا، ثم أبعدهما إلى المدرجات، في اللقاء الحاسم أمام السعودية، في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات، وبهذا المشهد، بدا المنتخب العراقي فريقاً يفتقد الهوية الفنية الواضحة، ويعاني غياب الانسجام في التشكيلة الأساسية، إلى جانب ضعف في التنظيم داخل الملعب، وغياب الحلول الهجومية القادرة على صناعة الفارق في الأوقات الحرجة.

ورغم الإمكانات الفردية الكبيرة، التي يمتلكها "أسود الرافدين"، فإن غياب الرؤية التكتيكية الواضحة والاعتماد على اجتهادات فردية جعلا الفريق يظهر دون شخصية واضحة في الملعب. ومع تكرار الأخطاء نفسها في أكثر من مباراة، أصبح من الضروري إعادة تقييم المنهج الفني للمنتخب، وتحديد ملامح مشروع طويل الأمد، قبل المباراة الفاصلة ضد الإمارات، التي ستحدد المنتخب الآسيوي المتأهل للملحق العالمي، من أجل عودة العراق لحضوره القاري والدولي.