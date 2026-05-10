العراق يخطف لاعب ناشفيل الأميركي أحمد قاسم

- نجح الاتحاد العراقي لكرة القدم في استقطاب اللاعب أحمد قاسم من نادي ناشفيل الأميركي، بعد إتمام جميع الإجراءات الرسمية لتمثيل "أسود الرافدين" في الاستحقاقات المقبلة. - لجنة المغتربين في الاتحاد العراقي أصدرت جواز سفر اللاعب بعد جهود مكثفة، شملت تعاوناً بين السويد والولايات المتحدة والعراق، لضمان استيفاء الشروط الإدارية والقانونية. - قاسم، الذي يلعب كجناح في الدوري الأميركي، سيكون إضافة هامة للمنتخب العراقي، مما يعزز آمال العراق في المحافل الدولية، بما في ذلك كأس العالم 2026.

نحج الاتحاد العراقي لكرة القدم في استقطاب اللاعب العراقي المحترف في صفوف نادي ناشفيل الأميركي، أحمد قاسم (22 عاماً)، بحسب ما أعلنه عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العراقي لكرة القدم، وعضو دائرة المنتخبات، غانم عريبي. وتمكن العراق من إنجاز الأوراق الرسمية الخاصة بأحمد قاسم ليمثل "أسود الرافدين" في الاستحقاقات المقبلة بشكل رسمي.

وأوضح عريبي بحسب بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم، أن "لجنةَ المغتربين في الاتحاد، نجحت في إصدار جواز سفر اللاعب، بعد إكمال إجراءاته النهائية في القنصلية العراقية بولاية ميشيغن الأميركية، وذلك عقب إنجاز جميع أوراقه الثبوتية العراقية خلال فترة قياسية في الأيام القليلة الماضية". وأشار إلى أن "العمل على ملف اللاعب شهد جهوداً متواصلة ومكثفة من لجنة المغتربين، بدأت من السويد مرورًا بالولايات المتحدة الأميركية وصولًا إلى العراق".

وأكد عريبي وفقاً للبيان أن "قسم العلاقات في الاتحاد، وبالتعاون مع لجنة المغتربين، شرع فعلياً وبوتيرة متسارعة في إجراءات نقل ملف اللاعب من الاتحاد السويدي إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم، ليكون مستوفياً للشروط الإدارية والقانونية اللازمة لتمثيل المنتخب الوطني في الاستحقاقات المُقبلة".

وسيكون قاسم إضافة هامة إلى صفوف أسود الرافدين، وهو الذي يشغل مركزي الجناح الأيمن والأيسر، مع فريقه في الدوري الأميركي للمُحترفين، والذي انتقل إليه قادمًا من نادي إلفسبورغ السويدي، كما مثّل مُنتخبات السويد للفئات العمرية المختلفة وصولًا إلى المنتخب الأولمبي. وينتمي اللاعب إلى أبوين عراقي وأردنية، فيما يعد من بين اللاعبين الذين عمل الاتحاد العراقي على استقطابهم إلى صفوف المنتخب الأول، لتوسيع قاعدة اللاعبين المحترفين في الخارج، لتعزيز آمال العراقيين وطموحاتهم بمنتخب بلادهم في المحافل الدولية على رأسها كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.