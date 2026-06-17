العراق يخسر برباعية أمام النرويج في مستهل مشواره المونديالي

- بدأ منتخب العراق مشواره في كأس العالم 2026 بخسارة 4-1 أمام النرويج، رغم الأداء الجيد في الشوط الأول بقيادة المدرب غراهام أرنولد والمهاجمين أيمن حسين وإبراهيم بايش. - سجل إرلينغ هالاند هدفين للنرويج، بينما أحرز أيمن حسين هدف العراق الوحيد، واستغل النرويجيون أخطاء دفاعية لتسجيل أهدافهم الأخرى. - يعود العراق للمشاركة في كأس العالم بعد 40 عامًا، ويستعد لمواجهة فرنسا والسنغال في المباريات القادمة، آملًا في تحقيق نتائج إيجابية.

استهل منتخب العراق مشواره بخسارة قاسية أمام نظيره النرويجي برباعية مقابل هدف وحيد، فجر اليوم الأربعاء، على استاد بوسطن في ولاية ماساتشوستس الأميركية، ضمن منافسات المجموعة التاسعة لبطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في أميركا وكندا والمكسيك.

ولم ينجح "أسود الرافدين" في تحقيق بداية إيجابية تعزز حظوظهم في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل، رغم المتسوى الفني الذي قدمه أبناء المدرب الأسترالي غراهام أرنولد، إذ سيطروا على أرجاء الملعب، وخصوصاً في الشوط الأول، وكانوا الطرف الأفضل هجومياً بفضل كل من المهاجم أيمن حسين، والجناح إبراهيم بايش.

وسجل نجم مانشستر سيتي، إرلينغ هالاند هدف منتخب بلاده الأول، في الدقيقة الـ29، قبل أن يعدل أيمن حسين النتيجة لـ"أسود الرافدين" في الدقيقة الـ39 عبر كرة رأسية متقنة، لكن بعد 4 دقائق، استغل هالاند خطأً مشتركاً بين قلب الدفاع زيد تحسين، والحارس جلال حسن، محرزاً الهدف الثاني، وبعدها نجح ليو أوستيغارد في تسجيل الهدف الثالث للمنتخب الاسكندنافي في الدقيقة الـ77، وختم كريستسن تروسفيت رباعية النرويج في الوقت بديل الضائع.

كرة عربية أرنولد يرفع السقف قبل بداية رحلة منتخب العراق في المونديال

وعاد منتخب العراق إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد 40 عاماً من مشاركته الأولى في مونديال 1986، بعدما حجز مقعده عبر الملحق العالمي، إثر الانتصار على بوليفيا 2-1، ليصبح آخر المنتخبات المتأهلة إلى البطولة. ويأمل المنتخب العراقي تحقيق نتيجة جيدة في المباراتين المقبلتين رغم صعوبتهما، حيث سيقابل فرنسا يوم 22 يونيو/ حزيران، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة السنغال، في الـ26 من الشهر ذاته.