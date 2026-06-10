العراق يخسر أمام فنزويلا قبل المونديال وتعادل السعودية مع السنغال

- اختتم منتخب العراق استعداداته لكأس العالم 2026 بالخسارة أمام فنزويلا 2-0، حيث يشارك في المجموعة التاسعة مع فرنسا والسنغال والنرويج، بعد غياب منذ 1986. - أظهر منتخب السعودية تحسنًا تحت قيادة جورجوس دونيس، بالتعادل مع السنغال 0-0، بعد خسارة أمام الإكوادور وفوز على بورتوريكو، ويستعد لمواجهة إسبانيا وأوروغواي والرأس الأخضر في المجموعة الثامنة. - شهدت المباريات تحضيرات مكثفة للمنتخبين، حيث يسعى العراق والسعودية لتقديم أداء مميز في البطولة العالمية المقبلة.

اختتم منتخب العراق تحضيراته قبل انطلاق رحلته في بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بالخسارة أمام فنزويلا اليوم الأربعاء، بنتيجة 2-0 على ملعب سيت غيك ستاديوم في بريدجفيو في ولاية إيلينوي، في الوقت الذي تعادل فيه منتخب السعودية مع السنغال من دون أهداف على ملعب تويوتا فيلد، في سان أنتونيو بولاية تكساس الأميركية.

وسيصب المدرب الأسترالي غراهام أرنولد اهتمامه في الوقت الحالي على بداية رحلة "أسود الرافدين" في بطولة كأس العالم 2026 حين يخوض منافسات المجموعة التاسعة إلى جانب منتخبات فرنسا والسنغال والنرويج، وذلك بعد عودته إلى المونديال للمرة الأولى منذ عام 1986. وسقط منتخب العراق أمام فنزويلا التي فشلت في التأهل إلى النسخة الحالية بهدفين نظيفين، رغم المؤازرة الجماهيرية التي شهدتها المدرجات، بعدما افتتح كريستيان كاسيريس باب التسجيل في الدقيقة الـ17، قبل أن يضيف تشوتشو راميريس الهدف الثاني في شباك أحمد باسل بعد خطأ دفاعي، ليُنهي بذلك الفريق تحضيراته، إثر التعادل في وقتٍ سابق مع منتخب إسبانيا بنتيجة 1-1 والفوز على أندورا 1-0.

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وفي اللقاء الثاني، أظهر منتخب السعودية، تحت قيادة مدربه جورجوس دونيس، صورة أفضل من تلك التي كانت في عهد الفرنسي هيرفي رينار، عقب التعادل أمام السنغال من دون أهداف، بعدما كان قد خسر في وقتٍ سابق أمام الإكوادور 1-2 في 30 مايو/ أيار الماضي مقابل فوزه على بورتوريكو 3-0 الجمعة، ليختتم الأخضر استعداداته للمونديال بحضور نجمه سعود عبد الحميد وقائده سالم الدوسري.

ويلعب منتخب السعودية ضمن المجموعة الثامنة القوية، التي تضمّ منتخب إسبانيا بطل العالم 2010 والمرشح للذهاب بعيداً في هذه النسخة، وكذلك أوروغواي صاحب التاج العالمي مرتين في 1930 و1950، إضافة لمنتخب الرأس الأخضر الذي قد تكون مواجهته مفصلية لتجاوز دور المجموعات.